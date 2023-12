La manifestation des “artistes” français, à Paris, en banderoles et drapeaux blancs à propos de la guerre entre Israël et le Hamas est un scandale. C’est la signature des collabos. N’être pas capable de distinguer entre le Bien et le Mal, entre une riposte juste et le terrorisme ignoble et les conduites inhumaines, qui dégradent au-dessous de l’animal ceux qui violent, assassinent, démembrent, brûlent vifs hommes femmes et enfants, qui les prennent en otages pendant des semaines et où des femmes, enfants et vieillards se trouvent encore, c’est se faire complices de ces crimes.