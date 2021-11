Israël et normalité

L’une des aspirations du mouvement sioniste au vingtième siècle était de rétablir la normalité du Peuple Juif. On se souvient de la pyramide « inversée » de la sociologie juive de Borochov, théoricien sioniste du 19ème siècle, expliquant que les Juifs avaient une base paysanne et ouvrière faible, un renflement au niveau des classes moyennes, commerçants et petits entrepreneurs et une pléthore d’intellectuels, à l’inverse des peuples européens dont la pyramide sociologique lui apparaissait normale. Ben-Gourion lui-même faisait parfois allusion à cette normalité retrouvée en Israël où l’on trouve aussi des voleurs et des prostituées.

Plus de sept décennies après le rétablissement de la souveraineté juive dans son pays, il est de fait qu’une majorité de Juifs dans le monde vivant désormais dans l’Etat juif, ce dernier disposant d’une armée aguerrie et moderne, d’une économie dynamique, d’équipements de plus en plus développés, d’une population qui approche dix millions d’habitants, de relations internationales plus intenses et plus vastes, tout se passe comme si, à première vue, le peuple juif rétabli dans sa patrie historique avait atteint la « normalité ».

Pourtant force est de constater que très régulièrement, une série d’événements viennent infirmer cette aspiration. Qu’il s’agisse des guerres imposées par l’ennemi et qui malheureusement viennent régulièrement prélever leur lot de victimes, d’attaques individuelles en Israël et en Diaspora contre des Juifs parce qu’ils sont Juifs, de votes scélérats d’organisations internationales apriori respectables et bien intentionnées qui tentent de mettre en cause votre lien historique avec le cœur de votre capitale, le cœur de votre essence spirituelle, et maintenant d’incendies volontaires par centaines qui ont obligé des dizaines de milliers d’habitants d’une métropole comme Haïfa à fuir leurs quartiers, il est difficile de se considérer soi-même comme des personnes vivant dans la normalité.

Pourtant, si l’on examine de près l’évolution de la civilisation occidentale depuis le début de son affrontement rampant avec la civilisation islamique, l’on constate que toutes les avanies subies par Israël du fait de l’Islam, depuis une centaine d’années et sa réinstallation progressive dans son pays, peu à peu visent aussi les Occidentaux. Progressivement, l’interface avec l’Islam produit les mêmes effets sur Israël et sur l’Occident. Toutes les ruses de la conscience employées en Occident pour nier cette réalité et tenter d’incriminer les Juifs face aux affrontements inhérents à la volonté hégémonique de l’Islam commencent à craquer. L’affolement des gauches « bien pensantes » en Occident devant la montée des partis de droite qui est le résultat direct de cette prise de conscience ne les aide malheureusement pas à regarder la réalité en face. Leur normalité est largement en péril.

Dans ces conditions, il est permis de penser que même si la vie en Israël exige plus de contraintes et plus de conscience stratégique et géopolitique, la vraie « normalité » consiste précisément à avoir les yeux ouverts et à s’assumer.

Léon ROZENBAUM