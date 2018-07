Homosexualité et Judaïsme

Les derniers évènements en Israël sur ce chapitre nécessitent une mise au point au niveau des principes et il serait souhaitable que s’ouvre un large débat démocratique à la lumière aussi de la définition juive de l’Etat.

Suite à l’adoption de la loi sur la gestation assistée qui exclut les homosexuels de cette faculté, de très importantes manifestations ont eu lieu dans diverses villes du pays, assorties de menaces contre le Gouvernement et contre le Premier Ministre en particulier.

Le Grand-Rabbin de Jérusalem Arieh Stern s’est exprimé vigoureusement en soutien à l’exclusion des homosexuels de la faculté de recourir à la gestation assistée pour élever des enfants dans un cadre homosexuel antinaturel.

Cette prise de position a déclenché un tir de barrage non seulement des organisations représentatives des groupes homosexuels, lesbiennes et transsexuels, mais aussi de la presse écrite, radiophonique et télévisée et des politiques se considérant comme « progressistes ».

Or voici qu’en soutien au Rabbin Stern, 200 Rabbins de la mouvance religieux-nationaux, signent un texte d’une grande clarté non seulement en soutien à la loi mais en outre dénonçant l' »impudence de marches dans les villes d’Israël et même l’organisation des marches d’abomination le jour de Jeûne du 9 Av, un jour de deuil national pour le Temple qui fut détruit notamment comme résultat de relations sexuelles illicites et de la haine gratuite. »

Le fait est que ce qui distingue, peut-être le plus, la civilisation juive et même ce qu’il est convenu d’appeler la civilisation judéo-chrétienne, c’est-à-dire l’Occident avant sa dégringolade post-moderniste, de la civilisation gréco-romaine antique, sont précisément les interdits sexuels de la Thora incluant l’homosexualité et la zoophilie, tous interdits rappelés dans la liturgie du jour le plus important de l’année, Yom Kippour.

Il doit être bien entendu qu’il ne s’agit nullement de revenir à une situation de poursuite pénale de l’homosexualité comme la chose était courante dans les pays les plus développés jusque vers le milieu du 20ème siècle, ni de castration chimique contre les homosexuels telle que pratiquée elle-aussi dans ces pays à une certaine époque.

Par contre, ce qui est devenu insupportable à un nombre considérable de personnes, dont l’auteur de ces lignes, c’est l’idée de la promotion de l’homosexualité sur fonds publics. Les parades indécentes de demi-nus défilant sur des chars fleuris dans les grandes rues de nos villes ornées de drapeaux multicolores, à nos frais, ont pour beaucoup un caractère révoltant.

L’on est passé d’un extrême à l’autre: si l’on doit exclure l’intrusion des autorités dans l’alcôve, rien n’oblige à contraindre le contribuable à financer des cortèges qu’il juge indécents et qui incitent la jeunesse à ce qu’il considère comme de la débauche.

En Israël, la Cour Suprême porte une responsabilité considérable dans ce domaine, ayant contraint les municipalités à financer largement ces « parades » et à mettre à la disposition de leurs organisateurs le matériel municipal.

Il s’agit bien d’un conflit de valeurs. Il y a ceux pour qui une famille consiste en un homme, une femme et leurs enfants, et un mariage est l’union de personnes de sexe opposé et rien d’autre.

Tout le reste, la gestion des relations patrimoniales des homosexuels, peut certes être aménagé notamment par une législation adéquate. Mais dans l’Etat national du Peuple qui a choisi la Thora comme référence morale suprême, il convient de ne pas mélanger les genres ni les concepts.

Croire qu’en singeant la décadence de l’Occident dans ce domaine, l’on fait œuvre de « progrès » est, à notre sens, une illusion aussi mortelle que celles entretenues par certaines cités grecques qui par ce biais avaient signé leur arrêt de mort.

Léon ROZENBAUM