Pétition : Président Donald Trump, seriez-vous tombé dans le piège ?

Vous sembliez avoir eu une démarche exceptionnelle : ainsi ne manquiez-vous pas de souligner qu’une intervention militaire contre la mollarchie se justifiait pour des raisons stratégiques puisque le régime iranien – plus que jamais déterminé à imposer l’iIslam chiite sur les cinq continents en développant un armement nucléaire et des missiles à longue portée, tout en soutenant des « proxies » redoutablement financés, entraînés et armés aux quatre coins du Moyen-Orient – constituait une menace pour les pays voisins, pour l’Europe et l’ensemble de l’Occident.

Vous insistiez aussi sur l’aspect moral qu’il y avait à combattre un régime totalitaire, despotique, monstrueusement répressif et honni du peuple perse lui-même : une dictature islamiste qui s’enorgueillit toujours de programmer le génocide du peuple d’Israël et de détruire son Etat. Ainsi, une immense horloge électronique installée Place de Palestine au centre de Téhéran faisait-elle le compte-à-rebours des jours, des heures et des secondes qu’ils prétendaient accorder à la durée de vie de l’Etat hébreu !

Grâce à une concentration exceptionnelle de moyens militaires américains dans le Golfe persique et une coopération militaire sans précédent entre les armées de l’air des USA et d’Israël, des coups sévères ont été portés à deux reprises en moins d’un an aux installations nucléaires des mollahs, à leur aviation, à leur marine et au corps des Gardes de la Révolution islamique, véritables chiens-de-garde du régime.

Mais voici que soudain vous semblez tourner casaque, notamment en promouvant un pseudo « Mémorandum d’Entente » qui n’est rien d’autre qu’une reddition totale aux exigences de l’ennemi. En fait, tout se passe depuis quelques semaines comme si vous oubliez les dures réalités que sont la pratique systématique de la ruse manipulatrice des dirigeants – anciens ou “nouveaux” – de ce régime qui compte parmi les plus totalitaires de la planète et leur capacité inouïe et sans pareille à pratiquer sans cesse le mensonge, notamment avec les diplomates et négociateurs occidentaux.

En effet, d’après les clauses de ce “Mémorandum d’entente” qui ne constitue pas un accord mais un dispositif général pour entamer les pourparlers américano-iraniens :

-1/ Washington négocie directement avec les mollahs et les Gardiens de la Révolution toujours en place – qui ont tous beaucoup de sang sur les mains. Et ce, sans qu’aucun changement de régime ne soit intervenu à Téhéran, mais au contraire un net durcissement des intentions hégémoniques et impérialistes de ces leaders djihadistes.

-2/ Aucune mention n’est faite de la nécessité de limiter sévèrement la quantité et les capacités des missiles à moyenne et longue portée aux mains des mollahs ;

-3/ Rien dans ce “deal” n’empêche les mollahs de continuer à armer et financer des « proxies » dans la région.

-4/ Le détroit d’Ormuz, pourtant défini comme un “passage maritime international” selon le droit de la mer, reste sous la menace directe et permanente d’un blocage totalement illégal par le régime chiite.

-5/ Les Etats-Unis se sont engagés à lever le gel des avoirs financiers iraniens alors qu’il s’agit-là du moyen de pression le plus efficace sur le régime des mollahs ;

-6/ Les 460 kilos d’uranium enrichi à 60 % susceptibles d’être très rapidement concentrés à 90 % et destinés à fabriquer entre dix et douze bombes nucléaires restent bel et bien en possession des mollahs et devront commencer à faire l’objet de “conversations” ultérieures…

Même si la tendance générale actuelle aux USA consiste à traiter les affaires mondiales à la manière de « deals » affairistes, comme si le sort de millions d’hommes et de femmes n’était pas en jeu ou n’avait pas d’importance, l’on est en droit d’exiger autre chose de votre part, vous qui nous aviez habitués jusque-là à un comportement et des décisions toujours fondés sur des considérations et des valeurs morales.

Plus spécialement, vos “petites phrases” et piques agressives autant que dépréciatrices tout comme vos “sorties” vexatoires répétées à l’égard d’Israël et de son Premier ministre sont particulièrement déplacées. D’autant que c’est bel et bien l’aviation israélienne qui, en détruisant à ses risques et périls, les défenses anti-aériennes des mollahs, a rendu possible dans tous les cieux iraniens l’action si efficace et coordonnée des chasseurs-bombardiers américains et de ceux de l’armée de l’air de Tsahal.

De surcroît, votre soutien politique et bientôt militaire au dictateur et despote turc Recep Erdogan n’en est que plus surprenant. Les soussignés enjoignent l’Administration Trump à reconsidérer son adhésion au « Mémorandum d’Entente ». L’art biaisé et immoral des négociations à la mode perse, turque et islamique, pour lequel toute « avancée » de l’islam justifie toutes les tromperies constitue un énorme piège ! Sachez rester parmi les vôtres, les gens qui n’ont qu’une parole.

Ne croyez pas aveuglément à de « fabuleux contrats » qui, aux yeux des leaders islamistes djihadistes, n’ont aucune valeur – si ce n’est de leur faire encore gagner du temps pour se réarmer – et qui constituent donc une illusion mortelle pour l’Occident tout entier. A cet égard, prenez-en compte comment ces affabulations pseudo-diplomatiques et ces pots-de-vin financiers ont conduit la France d’Emmanuel Macron et le Royaume-Uni au bord du gouffre et à une dépendance humiliante et sans cesse croissante de l’argent des Etats islamiques manipulateurs. Tant de citoyens et de dirigeants des pays d’Islam attendent eux aussi un vrai changement au Moyen-Orient !

Soyez donc de nouveau le messager de la liberté !

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