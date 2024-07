Les élections en France, les Juifs et l’Etat d’Israël

Le résultat et l’atmosphère des élections législatives en France du 7 juillet 24 appellent plusieurs remarques.

-D’une part, Bien qu’ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le Rassemblement National se retrouve en troisième place en nombre de députés. Bien que cela ne soit pas exceptionnel dans un scrutin par circonscriptions qui ne vise pas la proportionnelle mais plutôt la construction, même artificielle, d’une majorité de Gouvernement, au vu des enjeux actuels en France, l’on ne peut pas se défaire du sentiment qu’il y a là une atteinte au sentiment démocratique qui pourrait déboucher sur l’explosion de violences.

-Le Nouveau « Front Populaire » a obtenu avec 178 sièges à l’Assemblée Nationale, ce qui le place en tête du nombre de Députés, mais ne lui confère pas la majorité absolue. M. Mélenchon ne sera donc pas, presqu’à coup sûr, Premier-Ministre comme il l’espérait et comme il est souvent d’usage pour le chef du parti le plus important au Parlement. Vu ses choix et ses déclarations islamistes et antisémites innommables, c’est un bien. Cependant, son ambition dévorante et ses liens avec les islamistes pourraient bien, elles aussi, conduire à des désordres incontrôlables. Il a utilisé les islamistes. Les islamistes pourraient bien désormais l’utiliser, lui.

-Le thème « des Juifs » a pris durant cette campagne une importance absolument démesurée qui met en évidence un réveil et un développement de l’antisémitisme que depuis la Shoah nous ne croyions plus possible. C’est précisément le pogrome du 7 octobre dernier et ses horreurs qui a dévoilé la dégradation morale de l’Occident et l’obsession antijuive et antisioniste de millions d’Occidentaux. Il ne devrait pas nous échapper non plus que beaucoup d’autres personnes, dans ces pays, y compris en France, soutiennent Israël et souhaitent une vie juive paisible dans leurs pays, mais restent le plus souvent silencieuses.

-Il est possible que les partis du centre parviennent à détacher des deux groupes extrêmes, les franges plus modérées de ces constructions électorales fragiles que sont le RN et le NFP, un nombre suffisant d’élus pour constituer une coalition gouvernementale. Le plus probable est toutefois la constitution d’un « gouvernement d’experts » se présentant comme non politique, en attendant, après un an, une nouvelle dissolution.

-Dans tous les cas, la situation des Juifs en France est devenue difficile, et les relations de cette puissance moyenne avec l’Etat d’Israël risquent de se détériorer encore. Les Juifs qui n’ont pas encore établi des bases personnelles en Israël seraient avisés de passer à une révision déchirante. Les franco-israéliens dont le statut binational est désormais clairement en question, risquent d’être appelés à contribuer à l’intégration de nombreux immigrants olims.

-Les discussions sur le point de savoir si les Juifs auraient dû ou non soutenir le RN en raison de son soutien public à l’Etat d’Israël, face à Mélenchon, alors même que beaucoup de ses cadres sont de fieffés antisémites déclarés, sont désormais sans objet. Concentrons nous sur ce que nous avons de plus urgent à faire : gagner la guerre et soutenir les Juifs, partout.

Léon Rozenbaum