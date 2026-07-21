Les perfides et suicidaires Albions

Les déclarations délirantes du nouveau Premier-Ministre britannique, lors de son intronisation devant sa nouvelle résidence, soulignant la soi-disant nécessité d’augmenter « les pressions sur Israël » sur on ne sait quel sujet, comme si rien d’autre, dans la situation économique désespérée de son pays, n’avait plus d’importance, nous alertent encore davantage, nous Israéliens, au-delà de la chute morale qu’elles traduisent, sur ce qu’il faut bien appeler la maladie mentale des cadres occidentaux.

Le « Palestinisme » cette perversion dramatique de la réflexion élémentaire, de l’esprit critique et du sens moral a décidément atteint des sommets. La montée de l’influence de l’Islam et les capacités manipulatrices des pétrodollars en Europe occidentale, n’expliquent pas tout.

De toute évidence, c’est le massacre du 7 octobre 2023 de plus de mille deux cents Israéliens innocents, qui a déclenché une vague d’antisémitisme de type médiéval, à l’instar de celles des croisades et de la peste noire. La fièvre pogromiste, cette jouissance sadique et impure, même par personne interposée, s’est emparée de l’Occident jusqu’au plus haut niveau.

Tout le monde sait quels crimes affreux, les terroristes du Hamas et la populace de Gaza ont commis, et c’est à eux que ces Etats de civilisation « évoluée » réservent leur commisération, leur soutien, leur argent, aussitôt transformé en armes.

Mais le Royaume-Uni n’est pas seul tombé dans ces réminiscences du passé trouble de l’Europe. La France de Macron, malgré la vanité de ses tentatives de « paraître », continue de multiplier ses génuflexions aux tendances islamistes les plus rétrogrades.

Sans parler de l’Espagne, de l’Irlande, de la Norvège, de la Suède et du Danemark, tous pays atteints du même virus, souvent avec des pointes de haine particulières.

Heureusement quelques ilots de clairvoyance et d’honnêteté demeurent, même en Europe occidentale, qui témoignent au Peuple Juif et à l’Etat Juif souverain d’un soutien véritable dans l’épreuve.

Évidemment, les Etats autrefois vassaux de l’URSS, ont généralement compris davantage le prix de la liberté que les enfants gâtés de la démocratie, stupidement prêts à se mettre à genoux et à céder à l’idéologie islamique toujours conquérante.

Une vision réaliste de l’Islam inclut la compréhension que ce dernier aspire réellement à imposer la Dhimmitude, un statut inférieur dans la société islamique future, étendue aux cinq continents, aux Chrétiens et aux Juifs. L’Etat d’Israël, concrétisation d’une libération attendue près de deux mille ans, est mieux compris par des hommes et des femmes pour qui la liberté compte.

Qu’une minorité d’Israéliens, en grande perte d’identité juive, et sous l’influence culturelle de l’Occident actuel, soit totalement déboussolée, n’est pas surprenant. Comment concilier le délire antisémite et les valeurs de l’Occident portées au pinacle ?

Pourtant, cette minorité aspire au pouvoir total en Israël, profitant de la confusion inévitable, conséquence des épreuves subies par le Peuple d’Israël. Ceux qui chérissent leur pays, leur peuple et leur héritage de culture et de foi, sauront convaincre l’immense majorité des futurs votants pour le renouvellement de la Knesset, qu’ils doivent barrer la route aux inféodés à l’Occident.

Léon Rozenbaum