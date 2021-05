Les mensonges de « France-Infos »

A chaque nouvel affrontement délibéré du Hamas contre Israël, le même phénomène d’inféodation de la presse française au « narratif » arabe, sous la houlette de l’Agence France-Presse, se vérifie et s’intensifie.

Tombé par hasard sur une dépêche de « France-Infos », l’auteur de ces lignes n’a pu que constater le degré de perversité de la manipulation de l’information au détriment d’Israël, mais surtout au détriment de la vérité.

Le plus frappant est de constater que la technique, déjà ancienne, d‘exposer à propos d’Israël une demi-vérité en « oubliant » la cause première, ce qui constitue un vrai mensonge, porte de plus en plus atteinte à la France elle-même, face à la montée de l’Islam sur son sol.

Ainsi, le développement de ladite dépêche sur le prétendu sort de quelques familles arabes du quartier dénommé en Arabe « Sheikh Jarrah » et en Hébreu « Shimon Hatsadik » (puisqu’y est érigé le tombeau d’un grand-prêtre révéré par le Talmud) qui seraient menacées d’ »expulsion » de propriétés qu’elles occuperaient « depuis des siècles » fait l’impasse absolue sur la vérité.

Ces immeubles et ces terrains sont la propriété régulièrement inscrite au cadastre de familles juives qui en ont été dépossédées illégalement en 1948 après l’invasion jordanienne de la partie est de Jérusalem. Un minimum d’honnêteté intellectuelle consisterait à vérifier ces données pour apprendre qu’une procédure judiciaire est en cours et qu’effectivement il n’est pas exclu que le Tribunal fasse droit à la demande des légitimes propriétaires de recouvrer leurs biens.

Quand cette base mensongère sert de prétexte à une agitation voulue par l’organisation terroriste du Hamas face à l’annulation ( qui ne concerne en rien Israël) des élections qui étaient prévues au sein de l’Autorité Palestinienne, l’effet de détonateur relayé complaisamment par la presse française joue à plein, et l’on comprend les effets dévastateurs de la manipulation.

Ne parlons pas des innombrables provocations du Hamas qui visent délibérément par toutes sortes de missiles, bombes, ballons piégés, etc… des dizaines de milliers de civils israéliens innocents, dont la presse occidentale ne parle pas, comme si l’exercice légitime du droit à l’autodéfense de l’Etat souverain d’Israël, constituait ,lui , des attaques gratuites…

Lorsque le Hamas fait état de plusieurs enfants « tués par les Israéliens » et que France-Infos répercute une telle information, alors qu’il s’agit en réalité d’une fusée du Hamas retombée sur la cellule qui l’expédiait sans honte sur les civils juifs, cela n’est rien de moins qu’une complicité active avec un acte terroriste.

Cependant cette attitude est tout autant dommageable pour la France elle-même. En effet force est de constater qu’à l’occasion du Ramadan, une certaine population musulmane se déchaîne aussi sur le territoire de cette République d’Europe occidentale, tuant des policiers, attaquant des postes de police, brûlant des automobiles, assassinant des Juifs, sans parler des égorgements rituels. Or précisément, toute une presse lénifiante, mais aussi une administration, voire, la plus haute autorité judiciaire, absout, disculpe, par des demi-mensonges et finalement cache une réalité qui mériterait d’être regardée en face.

Les événements actuels montrent de plus en plus qu’Israël, l’Etat national du Peuple Juif, n’aura pas le choix et devra étendre sa souveraineté sur tout le modeste Pays d’Israël entre Méditerranée et Jourdain. Après avoir attendu plus de de 73 ans d’infinie patience que son droit à l’indépendance et à la souveraineté dans son Pays soit reconnu, accepté et approuvé, alors que les 3/5 du territoire de la Palestine mandataire attribué tout entier aux Juifs par le Traité de San Remo, sont occupés par un Etat palestinien arabe, Il est en effet impossible de continuer à accepter que le sort du Peuple d’Israël soit à la merci des caprices de populations animées d’une haine incontrôlable. Les Juifs gardent en mémoire intense, ce que peuvent faire ceux qui ont juré leur perte. Ils ont aujourd’hui les moyens matériels et humains d’empêcher cela.

Léon Rozenbaum