La question de souveraineté

Les prochaines élections en Israël, sont lourdes de significations. Il est vrai que l’on peut dire cela quasiment lors de chaque élection dans quelque démocratie que ce soit. Cependant la conjoncture est telle et surtout les manœuvres judiciaires contre Netanyahou, que jamais peut-être les enjeux n’ont été aussi élevés

Parce que le développement d’Israël sous le Gouvernement de Netanyahou est très largement une réussite éclatante, et parce que le vrai critère de division de l’électorat, en dernière analyse, est la question de la souveraineté d’Israël sur le cœur de la Terre d’Israël, la Judée et la Samarie, malgré toute les tentatives de la gauche de brouiller les cartes en se présentant faussement comme « sécuritaire » sous la férule de généraux décorés et ambitieux, en fin de compte leurs positions sont postmodernistes et post-sionistes.

En 1996 de nombreux citoyens Israéliens vivant en France avaient si bien compris le péril où se trouvait Israël du fait des « Accords d’Oslo », qu’ils avaient pris massivement l’avion pour venir voter. Ils ont, pour beaucoup, contribué à la courte victoire de 30,000 voix de Netanyahou alors. Cela n’est pas moins important aujourd’hui. Avec les vols bon marché d’aujourd’hui, Les Israéliens de l’étranger pourvus d’une conscience historique peuvent cette fois encore apporter leur pierre à la sauvegarde de l’avenir d’Israël. Soyez présents au pays le 9 Avril prochain!

Léon Rozenbaum