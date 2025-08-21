Les masques tombent

Tout se passe comme si le dérèglement de certaines composantes du monde occidental contre l’Etat d’Israël et plus généralement, contre le Peuple Juif, était entré en ébullition malsaine.

L’outrance du soutien actif au mouvement terroriste du Hamas auteur de l’attaque sauvage du 7 octobre 2023 contre le paisible territoire israélien, a de quoi surprendre ceux qui refusent de comprendre les mécanismes de psychologie collective et d’imprégnation religieuse sous-jacents.

Selon tous les critères de droit et surtout du droit international, la riposte des forces armées israéliennes est mesurée et justifiée. Les manipulations grossières de l’ennemi et leur diffusion avec un enthousiasme suspect par la presse et certains gouvernements d’Occident, sont une complicité criminelle qui réplique des engouements pervers venus d’aussi loin que la peste noire et les croisades.

Les terroristes tués ou blessés, sont tout, sauf des enfants. Les chiffres qu’ils publient sont démentiels et varient constamment. Jamais aucun conflit armé n’a mis en évidence un aussi faible taux de victimes collatérales, qui coûte beaucoup de vies de soldats Juifs. Goebbels se réjouit dans sa tombe.

Pour des gens doués de moralité, le Hamas nazifié doit être mis hors d’état de nuire, militairement et politiquement : il ne doit plus gouverner Gaza et les instigateurs et les exécutants du massacre du Néguev occidental doivent payer pour leurs crimes.

La sollicitude suspecte pour les Gazaouis illustre trop bien la dérive morale de la compassion pour les pervers qui devient cruauté vraie. Le choix de prétendre « reconnaître » un « Etat palestinien » inexistant et ne réunissant pas les conditions légales pour ce faire, seulement pour nuire gravement à l’Etat Juif Souverain, en prétendant institutionnaliser contre lui une menace existentielle, sont un scandale.

Qu’Israël ait eu depuis à se défendre sur sept fronts, incluant des attaques sans précédent de centaines de missiles balistiques iraniens et yéménites, des centaines de missiles de tous calibres qui émanaient de Gaza, de Syrie, d’Irak, tout cela laisse totalement indifférente, la conscience humanitaire mondiale.

Mais, de la part d’Etats réputés « sérieux » comme la France et le Royaume-Uni, cette attitude constitue un acte sans précédent à l’époque moderne et pose de graves questions sur l’état moral et mental de certains courants de la civilisation occidentale et occidentalisée, de plus en plus faisandée par l’influence de l’Islam le plus rétrograde et la terreur qu’il inspire chez eux même.

Depuis 80 ans, le massacre sélectif des Juifs européens, la Shoah, « œuvre » collective des nazis et des collabos si nombreux parmi les peuples dominés, demeurait un os dans la gorge et la conscience de millions d’Occidentaux.

Les succès de l’Etat Juif, ses audaces et son insistance à célébrer le souvenir de ses morts, était devenus insupportables pour beaucoup. Quel soulagement de pouvoir décrire à leur tour les Juifs comme « génocidaires », même s’il s’agit d’un ignoble mensonge, d’un phantasme à l’échelle de la planète !

Dans ces conditions, il est vain de constater que trop d’Occidentaux sont frappés d’amnésie à la fois sur le déroulement des événements au Proche-Orient depuis un siècle, pour ne pas parler de l’Histoire de 4000 ans des liens d’Israël et de sa Terre, et sur les engagements internationaux qui les lient de façon contraignante, s’ils veulent conserver un statut international de dignité.

La « conférence » par laquelle M. Macron prétend à New-York dans quelques jours, piétiner la souveraineté juive, et priver Israël de ses droits tels qu’ils résultent des droits juifs millénaires, des traités de Sèvres et de Lausanne, du Mandat britannique sur la Palestine et des événements subséquents, est une mascarade indigne de la Nation française.

Peu lui chaut, soulevé qu’il est par un délire quasi mystique contre lequel tout argument rationnel viendra se briser. Son arrogance diplomatique face au Premier Ministre de l’Etat d’Israël donne la démesure dans laquelle il prétend entraîner l’Occident tout entier.

Il faut rappeler à tous que le Peuple Juif n’est plus aussi démuni qu’il le fut si longtemps et qu’il vaudrait mieux déconseiller la tentation d’une aventure militaire, pourtant envisagée clairement par la déclaration préparatoire de la conférence Macron, contre son Etat souverain.

Léon Rozenbaum