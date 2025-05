La “conférence” de Macron

La prétendue “conférence diplomatique” que souhaite organiser le Président Macron en vue de la reconnaissance d’un « Etat palestinien » est illégale en termes de droit international public et grotesque en termes de politique concrète. Cette tentative, gravement hostile à l’Etat d’Israël, fait déjà de la France la risée des nations démocratiques et respectueuses du droit, tout en révélant à la tête de cet Etat un infantilisme déplacé et une mauvaise foi navrante.

Les Franco-Israéliens qui certes, ont choisi Israël, concrétisation de l’espérance juive millénaire, ont le plus souvent conservé pour le pays où ils sont nés et ont vécu, des sentiments profonds aujourd’hui déçus. Ils éprouvent souvent, face à cette défigure d’un pays où ils ont laissé tant d’eux-mêmes, une grande peine.

Déjà, appeler « conférence diplomatique » une réunion où l’on prétend régler le sort du Pays et du Peuple d’Israël, hors de sa présence et contre sa volonté, s’apparente plus à un mode opératoire de type colonial passéiste, totalement déconnecté de la réalité, qu’à une activité diplomatique authentique. Même si la pire propagande des extrémistes musulmans terroristes y trouve son compte, la plupart des pays Arabes sont assez réalistes pour n’éprouver en fin de compte que mépris pour cette génuflexion inutile.

Le projet de M. Macron est illégal à de nombreux points de vue.

– Il est une violation des droits nationaux du Peuple Juif, peuple autochtone sur son pays, droits établis, prouvés et consignés dans la mémoire des hommes et le Livre des livres, depuis près de 4000 ans.

-Il est une violation des traités de San Remo (1920), de Sèvres et de Lausanne (1923) qui sont une reconnaissance et non une « création » des droits précités, suite à la désintégration de l’Empire Ottoman après la première guerre mondiale et la conférence de la paix.

-Il constitue une violation flagrante de l’article 80 de la Charte de l’O.N.U. qui dispose notamment que « aucune disposition du présent Chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties. »

Cela signifie que nul n’est autorisé à priver le Peuple Juif de ses droits sur le pays que des instruments juridiques incontestables lui ont reconnus en 1920 et 1923 sur le territoire de la Palestine du mandat britannique. Seul, le traité de paix entre Israël et la Jordanie qui a accordé à cet Etat les 4/5 du territoire dévolu au Peuple Juif a partiellement modifié la situation. Tout le reste, « entre le fleuve et la Mer », entre Jourdain et Méditerranée appartient de droit au Peuple Juif. Prétendre amputer ce territoire est une violation grossière de la charte de l’O.N.U.

-Il est une violation de la Déclaration de l’O.N.U. du 12 Septembre 2007 sur les droits des Peuples Autochtones. Cette déclaration interdit de priver ces peuples de leurs droits sur leurs terres ancestrales. Or le Peuple Juif est le peuple autochtone sur la Terre d’Israël.

Beaucoup en Israël et ailleurs ont été tentés de chercher un modus vivendi avec la population arabe dont la majorité sont des immigrants illégaux et leurs descendants arrivés en Palestine après 1920, attirés par le développement du pays causé par le Retour des Juifs dans leur Patrie Historique. Ainsi, par les Accords d’Oslo de 1993 et l’évacuation forcée de la population juive de Gaza de 2005, certains ont cherché à établir enfin une reconnaissance de la souveraineté juive en dépit du statut méprisant et guerrier inhérent à l’Islam à l’égard des Juifs.

L’attaque sauvage du 7 octobre 2023, et le massacre indescriptible de centaines d’hommes, femmes et enfants du Néguev occidental a définitivement modifié les données du problème. Israël ne pourra plus jamais se bercer d’illusions et devra désormais assurer et assumer sa pleine souveraineté sur un territoire suffisant pour être en mesure d’empêcher toute attaque surprise.

Le soutien surprenant que de trop nombreux occidentaux ont apporté et apportent à la propagande mensongère des terroristes du Hamas, quelle que soient les horreurs qu’ils ont commises et le traitement inhumain qu’ils continuent d’infliger aux Israéliens qu’ils ont enlevés illégalement, ne peut que renforcer la détermination d’Israël.

Israël est une puissance régionale dotée d’armes d’une technologie avancée, d’une armée aguerrie, d’une aviation puissante.

La France est en grande déconfiture économique et ses capacités militaires, longtemps négligées, sont modestes. M. Macron ne devrait pas continuer de croire qu’il peut effacer la volonté d’Israël d’un trait de plume.

Léon Rozenbaum