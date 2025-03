Un monde en tremblements

Est-ce que la culture, le savoir, l’expérience, la capacité d’abstraction même, servent vraiment à quelque chose ?

Un si grand nombre d’hommes politiques Européens intelligents sont aveugles à leur situation réelle au point de dépenser des trésors d’éloquence, de bons sentiments et d’énergie pour enfoncer un peu plus leurs contemporains dans le désastre.

L’Europe va mal, la France va mal. Cela est vrai sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan de la défense, sur le plan psychologique et sur le plan stratégique.

Disons, pour faire simple, que l’Europe croit soudain découvrir dans la Russie de Poutine un ennemi implacable à abattre, alors qu’elle-même est déjà dévorée de l’intérieur par le projet conquérant de l’Islam, l’ayant fait croître en son sein depuis un demi-siècle.

Certes M. Poutine n’est pas un modèle de vertu démocratique. Mais les Européens se sont-ils demandés si leur progression continue vers l’est, après la chute du mur de Berlin, pleine de bons sentiments, et les violations de toutes les assurances données aux Russes, notamment dans les accords de Minsk, ne pouvaient pas légitimement inquiéter ces derniers et les déstabiliser, au point d’y renforcer l’autocratie, voire encourager la guerre ?

En parallèle, il est de plus en plus clair que le concept d’Eurabia n’est pas un slogan d’extrême droite ni une propagande sioniste, mais une réalité colossale dans l’Europe d’aujourd’hui.

L’Islam n’est pas seulement une religion. Il est d’abord un projet politique : la soumission du monde à D.ieu par l’intermédiaire des Musulmans dont la vocation serait de gouverner, de dominer pour, bien sûr, atteindre ce but ultime eschatologique…

Or, pour y parvenir, toutes les ruses seraient permises, y compris une désinformation systématique sur les objectifs réels.

Le chantage au pétrole a enclenché un processus de soumission progressive de l’Occident et la pénétration de millions d’adeptes de l’Islam en son sein, où beaucoup d’extrémistes refusent massivement leur intégration aux valeurs de liberté. Ils exportent au contraire, l’autocratie, le sexisme et l’antisémitisme, la haine des Juifs, et les imposent progressivement. Tout cela ayant débuté avec le projet gaullien d’une troisième force Euro-Arabe, dont le Général et ses soutiens ne doutaient pas une seconde, bien à tort, qu’ils en auraient le contrôle.

Que l’Etat d’Israël et le Peuple Juif soient les victimes désignées, et d’ailleurs rebelles avec succès, de ce processus, n’était pas pour les troubler.

Or voici que se lève un Président des USA, qui ne veut plus supporter seul la charge financière et humaine de la défense de l’Occident, comme c’est le cas depuis 80 ans, et souhaite redistribuer les cartes. Et le voici la cible d’un tsunami de critiques méprisantes.

L’on peut se demander qui est le plus méprisable.

Léon Rozenbaum