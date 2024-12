Un point 440 jours après

Quand nous, les Israéliens francophones, parlons et écrivons en Français aujourd’hui, à qui nous adressons-nous ? Qui peut seulement comprendre nos paroles et nos aspirations dans un monde largement déboussolé où le recul du savoir et de la culture est patent mais surtout où la haine des Juifs a pris des proportions inouïes ?

Tout se passe comme si trop de gens en France, et dans une bonne partie de l’Europe, y compris les dirigeants des institutions européennes, et les Cours Internationales de Justice, avaient pris fait et cause pour nos ennemis les plus absolus et les plus cruels, pratiquant le terrorisme le plus ignoble, répandant le mensonge systématique, acharnés à nous tuer, nous détruire et annihiler notre Etat souverain, à nier notre humanité même, ignorant délibérément tous les principes de droit élaborés en Occident au cours des siècles et les racines mêmes de leur civilisation.

L’adhésion à grande échelle par l’Occident à l’ignoble propagande du terrorisme musulman, paralysant tout esprit critique et sens de l’équité qui sont la marque même de l’Occident moderne et dont l’abandon précipite sa propre chute, est peut-être ce qu’il y a de plus inquiétant dans les développements actuels.

Que le slogan génocidaire : Palestine du fleuve à la mer » soit devenu le cri de guerre de la jeunesse d’Occident, en dit long sur l’étendue du drame en cours.

Qu’est-ce qu’un Juif ? C’est un Hébreu du Pays d’Israël où il avait vécu en tant que peuple depuis pres de 4000 ans, pendant 1500 ans au moins, entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée, lorsque exilé il y a 1900 ans, il a traversé les siècles, attaché à sa mémoire, à son pays, à sa foi. Chemin faisant, il a croisé d’autres cultures -presque toutes- et les a acquises en parallèle avec ses racines profondes.

C’est précisément ce rassemblement de richesse humaine acquise au long des siècles et rassemblée depuis 76 ans dans le minuscule Etat d’Israël qui lui confère ses capacités d’adaptabilité et d’inventivité que tant de peuples lui jalousent.

Qu’est qu’un Israélien ? C’est un Juif en train de redevenir un Hébreu revenu dans son Pays. Le processus ne s’avère pas aussi simple qu’il le paraissait lors des premières années de la restauration de la souveraineté hébraïque. L’Exil a laissé des traces profondes et beaucoup s’y croient encore, sans comprendre le sens de leur simple présence en Israël.

Certains s’acharnent à perpétuer une stratégie de survie de type Ghetto élaborée il y a quatre siècles et demi et bloquée là, jusque sur le plan vestimentaire. D’autres s’imaginent pouvoir rejeter l’identité juive au bénéfice d’un alignement total sur les sociétés chrétiennes laïcisées, aujourd’hui en échec et redevenues largement antisémites, situation qui les rend fous.

En particulier, l’idéalisation exagérée d’un Occident imaginaire qui serait personnalisé par le pouvoir judiciaire, les conduit à altérer le concept de démocratie, qui est le pouvoir du Peuple par ses représentants élus et non le jugement souvent contestable de magistrats souvent recrutés dans un sérail idéologique particulier, érigé indûment en souverain absolu.

Le bouleversement du 7 octobre 2023, ses horreurs continuées, et la longue lutte de l’Armée d’Israël, armée du Peuple, encore en cours, ont toutefois éclairci bien des obscurités pour une large majorité d’Israéliens.

Tout se passe soudain comme si Israël avait repris l’initiative, avait largement affaibli ses ennemis et tiré de nombreuses leçons des derniers événements. Israël, le Peuple et l’Etat devra d’abord désormais ne compter que sur lui-même et ne plus se croire réellement admis dans le concert des Nations développées et libérales.

Après le chantage à certains types d’armement de la part de l’Administration Biden, en pleine guerre, après la volte-face des dirigeants français et britanniques venus exprimer leur soutien à Israël après le massacre, pour aussitôt n’avoir plus d’autre souci que de sauver l’ignominieux Hamas, des mois durant, au point d’appuyer toutes les condamnations iniques contre Israël, notre pays a largement intégré la conviction que la morale qu’il doit suivre est celle, authentique, de la Bible hébraïque et du Talmud, et non des gesticulations jésuitiques perverses.

Nous ne pourrons désormais plus admettre d’autre souveraineté, d’autre armement, entre le Jourdain et la mer que ceux d’Israël. L’autre Etat occupant les 4/5 du territoire de la Palestine mandataire, la Jordanie, Etat arabe et musulman palestinien devra jouer un rôle pour gérer la population arabe de Gaza, de Judée et de Samarie qui n’accepte pas la souveraineté juive sur le Pays d’Israël.

Israël va devoir veiller à son indépendance en armement, à son autosuffisance alimentaire, à l’extension des terrains constructibles, à conditionner l’exportation de ses technologies avancées à un minimum de respect de la part de ses clients.

Israël va devoir encourager et compter sur une immigration juive accrue. Israël, pour longtemps, ne pourra plus se bercer d’illusions.

Léon Rozenbaum