La Cour Pénale Internationale est devenue criminelle

Sur recommandation de son procureur violeur, mis en examen, une institution, prétendument judiciaire, un areopage de juges, viole le traité de Rome qui l’a instituée, son règlement, ses propres usages et commet l’infraction de crime contre le Peuple Juif en tentant cyniquement de le traiter comme un paria.

Prétendre lancer un mandat d’arrêt international contre le Premier-Ministre démocratiquement élu de l’Etat d’Israël, l’Etat souverain du Peuple Juif et contre le Ministre sortant de la Défense de ce pays, parce qu’ils ont organisé la défense légitime de leur pays après une attaque terroriste génocidaire contre ses citoyens, suivie de bombardements incessants contre son territoire sur sept fronts différents, qui se poursuivent à ce jour, est une ignominie sans nom et la négation même de la raison d’être de la Cour.

Cette décision inique et criminelle fait perdre définitivement toute crédibilité à cette institution qui se rend ainsi complice des agissements génocidaires, avoués sans honte, du Hamas, du Hezbollah, des Milices chiites syriennes, des milices chiites irakiennes, des milices chiites Houthis yéménites et de l’Iran des Ayatollahs.

Tous ceux qui ont participé à cette décision révoltante devront répondre de leurs actes. Tout Etat qui l’approuverait sera marqué du sceau de l’infamie.

Les organes légalement formés et les citoyens de l’Etat d’Israël et le Peuple Juif à travers le monde, poursuivront la lutte pour leur vie et l’instauration d’un ordre juridique mondial fondé sur la vérité et la justice. Ils combattront, comme leurs pères, les manifestations perverses spécifiques de haine des Juifs comme ils l’ont fait contre les nazis, mais aussi pour la construction d’un monde fraternel fondé sur une morale authentique.

Tous les hommes épris de justice ne manqueront pas de se joindre à la réprobation de cet acte intolérable. Les croyants n’ignorent pas, en outre, que le Peuple d’Israël est l’Ainé du Créateur du ciel et de la terre et que l’expérience historique condamne fermement ceux qui se dressent abusivement contre lui dans l’esprit du mal.

Léon Rozenbaum