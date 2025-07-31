Israël ne pliera pas devant les mensonges assassins

Nous, les nouveaux Hébreux, revenons d’une longue Histoire. Nous souffrons de voir aujourd’hui notre identité symboliquement et concrètement insultée et piétinée par les représentants de tant de peuples, en même temps que la vérité si gravement viciée sur la guerre qui nous a été imposée le 7 octobre 2023.

Ce jour là les terroristes du Hamas se sont livrés sur notre territoire à un massacre épouvantable, de 1200 hommes, femmes et enfants, mais surtout, en martyrisant les corps encore vivants ou morts de nos frères et sœurs, ils ont explicitement tenté de nous déshumaniser en tant que Juifs, exactement comme l’avaient fait les nazis.

Leur objectif est le même et ils ne s’en cachent pas : l’éradication des Juifs et pour commencer l’annihilation de leur Etat souverain recouvré après des siècles d’attente et d’espérance.

Le Peuple Palestinien n’existe pas et n’a jamais existé. Ni en fait ni en droit. Aucune ethnie, aucune division territoriale, aucune histoire commune n’ont jamais été caractérisées sous le nom de « Palestine ». Cette désignation est venue d’ailleurs, de l’Europe chrétienne où beaucoup fantasment encore le royaume latin de Jérusalem. Ce concept est né en 1964 dans une officine du KGB soviétique pétri d’antisémitisme.

Certes, existe sur notre territoire une population Arabe, pour l’essentiel musulmane. Elle est présente chez nous, surtout à partir de 1920, essentiellement pour faire obstacle à notre renaissance nationale et tenter d’imposer les principes de l’Islam selon lesquels une terre conquise une fois par des troupes musulmanes, ne pourrait plus échapper à la domination politique d’un régime islamique.

Les réalités de la longue présence antérieure, dans un pays, d’autres peuples ou d’autres civilisations sont niées, réécrites et bafouées.

Gaza est la zone d’occupation de l’armée égyptienne qui a envahi notre pays pour tenter d’empêcher la résurgence de notre souveraineté en 1948. La Judée et la Samarie sont les deux régions envahies et occupées, au même moment, dans notre pays, par l’armée de la Jordanie, l’Etat arabe palestinien constitué en 1946 par l’occupant britannique, armée, constituée, dirigée et équipée par lui.

L’amnésie volontaire de l’Histoire récente par un trop grand nombre d’Occidentaux met en lumière les ambiguïtés douloureuses des comptes non réglés entre la Chrétienté et Israël.

Ainsi la frénésie annoncée par plusieurs Etats européens d’une prétendue reconnaissance d’un deuxième Etat palestinien arabe sur le territoire dont les traités internationaux toujours en vigueur ont reconnu en 1920 et 1923 la propriété au Peuple Juif, outre la violation de la charte de l’ONU, est de l’ordre d’un délire antijuif collectif de type médiéval.

Si l’on ajoute à cela les grossières accusations mensongères de « génocide » de la part d’Israël à Gaza où le Hamas détient illégalement depuis bientôt deux ans des personnes arrachées à leurs domicile, dont le sort laisse ces mêmes Etats indifférents, l’on comprend que l’Europe entière sombre dans une irrationalité dangereuse pour tout le monde.

Mais surtout lorsque chacun peut vérifier que dans aucun conflit jusqu’à ce jour, aucun Etat, aucune armée n’avait jamais fourni à l’ennemi, au moment même où ce dernier tue vos soldats, des vivres, du carburant et de l’eau, comme l’a fait depuis octobre 2023, l’Armée de défense d’Israël, en faveur de la population de Gaza, et que, honteusement, c’est Israël qui est accusé d’affamer les enfants, rien ne va plus !

Pour que ces manipulations du Hamas réussissent à ce point, il faut que les préjugés antisémites en Occident, que l’on pouvait croire surmontés, aient repris une nouvelle jeunesse effrayante et destructrice !

Israël est parvenu à réduire sensiblement l’étau dangereux de troupes surarmées que l’Iran des ayatollahs avait bâti à grands frais tout autour de lui. Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, les milices syriennes et irakiennes et l’Iran lui-même ont reçu des coups sévères qui diminuent le danger qu’ils représentent, sans l’éliminer entièrement.

Nous n’oublierons pas l’ignominie et l’immoralité des démocraties occidentales et leur hostilité foncière en un pareil moment, expression d’une chute morale désastreuse.

Léon Rozenbaum