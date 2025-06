Un acte libératoire

Il existe une symétrie saisissante entre le défi de liberté et de vérité lancé à l’Egypte pharaonique par six cent mille membres du Peuple des Enfants d’Israël, il y a près de 4000 ans et celui lancé aujourd’hui par dix millions d’Israéliens à l’empire des Ayatollahs qui enferme et réprime quatre-vingt-dix millions de Perses et entend s’imposer comme puissance mondiale après un nouveau génocide des Juifs, nucléaire et avoué.

Les historiens du futur devront analyser longuement par quel processus complexe les Ayatollahs, un régime extrémiste, violent et sanguinaire, auront réussi à infiltrer non seulement le monde arabe sunnite, mais aussi l’Occident « humaniste », les organisations et les tribunaux internationaux, pour y revivifier comme jamais le poison de la haine des Juifs, le mensonge, l’inversion des faits les plus patents, la négation du droit et la propagande les plus grossiers.

Depuis Israël, l’Etat Hébreu souverain, nous ne pouvions pas ne pas voir l’encerclement criminel mis en place tout autour de nous par le régime iranien, le Hezbollah libanais au nord, les milices chiites iraquiennes et syriennes à l’est, les Houtis du Yémen au sud et le Hamas au sud-ouest. Sans compter l’offensive propagandiste haineuse venue par mer des Musulmans occidentaux.

Depuis le crime majeur du 7 octobre, et malgré de graves erreurs d’appréciation initiales de notre armée, notre Gouvernement et son Chef, nos forces, l’armée du Peuple d’Israël, nos enfants et petits-enfants, ont réussi progressivement, tout en payant un lourd prix du sang, à réduire considérablement les capacités destructrices du Hezbollah, du Hamas, des milices syriennes et iraquiennes, des Houtis du Yémen et maintenant de la tête du serpent, son inspirateur et financier, le régime des Ayatollahs adossé aux prétendus « gardiens de la révolution ».

Certes, la partie n’est pas jouée, tout comme la fuite en avant des Hébreux et les Ayatollahs ont plus d’une ruse dans leur sac et de coups à nous porter, comme l’armée du Pharaon les poursuivant dans le désert, et ils ne s’en privent pas en visant, sans la moindre honte, essentiellement des objectifs israéliens civils.

En dépit, en effet, de l’intense protection très spécifique que nos scientifiques ont développée face aux centaines de missiles et drones qui visent nos citoyens, un certain pourcentage minime parvient cependant à tuer. Cela donne une idée de ce qu’il adviendrait de nous sans cette protection et de ce qu’il pourrait arriver à l’Europe qui n’en dispose pas !

Pourtant, le coup d’envoi de la liberté et de la vérité est donné. Une petite Nation menacée s’est dressée de nouveau contre ses très puissants oppresseurs avec courage et détermination. Parfois, il n’en faut pas plus pour éveiller et raffermir les forces du Bien.

Les politiques et l’essentiel de la presse occidentaux qui se sont vautrés sans retenue depuis des mois et parfois des années dans l’antisémitisme le plus vil, seraient bien inspirés de prendre en compte certains signes venus de leurs propres peuples, comme par exemple, le vote populaire lors du concours de l’Eurovision où soudain s’est manifesté un soutien manifeste en faveur d’Israël, malgré l’insistance de l’apparent consensus médiatique à nous vilipender totalement.

Les Juifs de la Diaspora, du moins ceux qui ne sont pas passés à l’ennemi, devraient désormais décoder sans peine leur véritable situation et envisager sérieusement leur Retour à la Patrie ancestrale, celle qui défend la vraie morale, celle de l’amour authentique de l’autre, dans la réciprocité et qui sait que la fausse pitié pour les méchants est, en fin de compte, de la cruauté.

Léon Rozenbaum

(Avocat en Israël né à Paris (France), ancien du Lycée Hoche à Versailles, Diplômé en Droit et en Lettres Modernes de l’Université de Paris, petit-fils et neveu de Déportés remis aux nazis par des policiers français et morts à Auschwitz)