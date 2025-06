Complicités

Il est de plus en plus clair que sans les penchants criminels de l’Europe contre les Juifs, les terroristes arabes, n’auraient pas trouvé un encouragement suffisant pour accomplir l’horrible massacre du 7 octobre 2023.

Il n’y a pas seulement complicité de meurtre entre l’Europe « laïque » et l’Islam, dont les adeptes sont motivés au meurtre des Juifs par les perversions inhérentes à ses textes fondateurs, mais aussi effondrement moral de concert.

Les gouvernements et la presse européens ont tous les moyens de connaitre la vérité de la riposte mesurée et indispensable de l’Armée de Défense d’Israël pour éliminer la menace de destruction qui pèse de nouveau sur l’Etat hébreu. Or, ils mentent effrontément et pratiquent l’inversion des faits et des responsabilités.

Il ne faut pas être grand clerc, ni expert militaire pour comprendre que si l’armée terroriste du Hamas n’était pas détruite, et ses capacités à se reconstituer et à gouverner l’enclave, effacées, la volonté exterminatrice de l’Iran des Ayatollahs et ses supplétifs tout autour d’Israël, à Gaza, au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, redeviendraient un danger mortel et avoué.

Voilà plus de 18 mois que les politiques et l’essentiel des médias de l’Europe s’alignent servilement sur les mensonges ignobles du Hamas. Personne dans l’histoire des guerres n’a fait preuve d’humanité face à l’ennemi comme l’a fait Israël depuis 18 mois. Jamais, dans aucun conflit, aucune armée n’a déployé autant d’efforts pour épargner les non-combattants. Jamais autant de milliers de tonnes de vivres n’ont été distribués à l’ennemi comme Israël l’a fait par pur souci humanitaire, alors que ses citoyens encore aux mains du Hamas sont torturés et affamés au fond des tunnels.

Or, les dirigeants, la presse et les soi-disant « autorités morales » de l’Occident sont de plus en plus insistants pour prétendre qualifier l’autodéfense des Juifs de « génocide » et suivent avec délectation la manipulation du Hamas et des Iraniens. Il y a là, évidemment, une tentative vaine de laver la conscience européenne de ses culpabilités bien réelles dans sa participation à la Shoah, le massacre des Juifs d’Europe entre 1933 et 1945.

La tentative de Macron de chevaucher ce délire mensonger en organisant une prétendue « conférence Internationale », sans le principal intéressé, pour priver Israël du territoire indispensable à sa survie et créer une nouvelle base d’attaque contre les centres de population juive, s’inscrit dans cette logique perverse. L’Etat Juif souverain saura compter ses amis et ses ennemis.

Léon Rozenbaum