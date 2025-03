Tout revoir

Le 7 octobre 2023 et ses suites sont à la source d’un nouveau bouleversement de la conscience juive contemporaine, d’une interrogation renouvelée sur sa place dans le monde, surtout face à l’Occident, et plus spécialement, une remise en cause de l’approche sécuritaire et morale de l’Etat d’Israël, l’Etat Juif souverain.

Il est devenu évident, dès le lendemain du massacre, que l’essentiel de l’Occident, sous diverses influences, s’alignait sur les assassins et méprisait les victimes juives et leur droit à l’autodéfense.

Bien qu’il y ait eu de notables exceptions, le monde politique et les organes de presse occidentaux, parmi les plus prestigieux, se sont alignés pendant des mois sur la propagande mensongère du Hamas et pour l’essentiel, continuent de le faire, même en présence de comportements iniques de la part des terroristes du Hamas.

Les « succès » médiatiques du Hamas en Occident, en dépit des crimes odieux commis, mettent en lumière un effondrement moral de la civilisation chrétienne laïcisée, un retour en force en son sein de la haine des Juifs que l’on avait pu croire surmontée après la victoire de 1945 sur le nazisme.

Bien plus, c’est dans les soutiens et encouragements venus des pays occidentaux, y compris les universités, que le terrorisme a puisé sa force, sa motivation perverse et le blanc-seing à sa cruauté barbare. Le trop fameux slogan : « Palestine du fleuve à la mer » repris en chœur par des jeunes manipulés du monde entier, ne peut avoir qu’un seul sens et c’est : « mort aux Juifs, mort à l’Etat souverain des Juifs, Israël ! » C’est là le vieil antisémitisme rajeuni par l’apport islamique de la même eau.

C’est qu’exploitant les faiblesses occidentales, la civilisation islamique, partout synonyme d’autocratie et de sous-développement, mais ancrée sur son pilier de foi, a jeté son dévolu sur l’Occident et depuis le « dialogue euro-arabe », le chantage au pétrole, pratique l’entrisme et la corruption dans tous les nœuds de pouvoir occidentaux. L’Occident n’assume pas cet affrontement et préfère incriminer Israël.

Désormais, personne en Israël ne pourra se considérer comme une part de l’Occident, même si notre pays est, sur le plan du développement, très comparable aux Etats les plus avancés d’Europe. Une telle chute morale des Européens, à si grande distance des impératifs bibliques et talmudiques et de la sagesse juive fondés sur une morale authentique et exigeante, nous éloigne d’eux pour longtemps.

Hélas, en Israël même, une frange de la population, a pris dramatiquement ses distances par rapport à ses sources juives, et a embrassé parfois les pires dépravations du « Wokisme » occidental. Cette attitude est tellement surprenante en temps de guerre, qu’on peut légitimement se demander si nous n’assistons pas à une des pires rechutes de la mentalité exilique qui caractérisait beaucoup des descendants des Hébreux indexés à des identités étrangères et en passe d’oubli d’eux-mêmes, une maladie de l’exil.

Ces Israéliens-là sont devenus incapables de se vivre comme citoyens de la Nation Hébraïque ayant libéré de haute lutte un lambeau de sa Patrie Historique, la Terre d’Israël. Cette libération, nous la devons au mouvement de libération et de renaissance du Peuple Juif, le Sionisme.

Or étrangement, ils contrôlent des places fortes dans l’appareil de l’Etat, l’industrie, le commerce, la Justice, le haut-commandement de l’Armée, les médias etc…, tout en étant cependant très minoritaires.

Le wokisme est une sous-culture devenue idéologie qui professe, sur la base d’une « déconstruction » du réel, qu’il n’y aurait plus de vérité, plus de faits objectifs, mais seulement des « narratifs », les histoires, le vécu que chaque groupe ou nation se raconte à elle-même, et qui toutes auraient la même légitimité.

Ainsi serait sans signification, le fait que n’ait jamais existé dans l’Histoire, un Etat, une Nation, un peuple, une administration, qui ait été nommés « Palestine » par les habitants du pays eux-mêmes, alors que ce concept est chrétien et que celui de « peuple palestinien » a été inventé en 1964 par le KGB soviétique.

Or, cette même terre est depuis 4000 ans environ, le cœur vivant de la Nation d’Israël, peuple autochtone. Le déni de la vérité est bien devenu la plaie de ce temps que nous vivons, mais quand ce mensonge est de nature à tenter de ruiner la légitimité des Juifs, il rencontre un succès mondial surprenant.

Israël n’a plus le choix. Toutes les tentatives depuis 76 ans de convaincre les Arabes venus s’installer dans notre pays que nous pourrions coexister dans la paix et la concorde se sont soldés par des échecs sanglants et de nouvelles tentatives de nous éradiquer. Israël va devoir étendre définitivement sa souveraineté sur un territoire défendable assez vaste pour rendre impossible une nouvelle attaque-surprise, représentant un danger existentiel. La paix certes, mais la « Pax Israeliana ».

Tout le reste est mensonge.

Léon Rozenbaum