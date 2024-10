REPRISE DE LA TENTATIVE DE GENOCIDE DES JUIFS?

Il est temps de dresser un bilan véritable des événements un an après le 7 octobre 2023. En gros, les Nations du monde ont repris activement le projet du génocide des Juifs, soit directement soit par l’Islam extrémiste interposé.

Il n’est pas possible d’interpréter autrement l’attitude et les déclarations Urbi et Orbi, du Hamas à Gaza, du Hezbollah au Liban, du pouvoir des Ayatollahs en Iran et des groupes armés qu’il a constitués, financés et armés sur le pourtour d’Israël en Syrie, en Irak, au Yémen et en Judée et Samarie.

La sauvagerie délibérée des massacres de Juifs du 7 octobre 2023, l’enlèvement de centaines d’hommes ,femmes et enfants retenus dans des geôles souterraines par les terroristes du Hamas Gazaoui, a envoyé un signal clair à l’Etat Juif souverain et à l’ensemble du Peuple Juif dans le monde. Mais l’attitude des autres Nations est aussi pleine d’enseignements pour les Juifs. En leur sein, presque partout, se sont révélées des tendances criminelles néonazies génocidaires qui s’y dissimulaient.

Ce qui, pour nous, est le plus terrifiant, passée la stupeur face à ce massacre inouï sur notre sol, exécuté par surprise par un ennemi déclaré, c’est plutôt la réaction du reste du monde.

Nous sommes témoins du déclenchement d’une vague d’antisémitisme mondiale, dépassant même en ampleur celle de l’époque nazie. Soudain la haine des Juifs peut s’exprimer librement et prétendre, en plus, trouver de prétendus justificatifs « moraux ».

Tout se passe comme si les coups donnés aux Juifs étaient légitimes, et les coups rendus par les Juifs, illégitimes, cruels, déplacés. Le slogan de la « Palestine du fleuve à la mer » devenu le cri du cœur mondial et qui signifie l’extermination d’Israël dans son Pays est tout à fait significatif.

Surtout, l’attitude de la plupart des pays occidentaux, à des degrés divers, y compris, la France, l’Espagne, l’Irlande, la Norvège et d’autres, dont les encouragements assumés ou discrets aux tueurs arabes ont été et demeurent décisifs pour les conforter dans leurs menées génocidaires.

Les Etats-Unis, sous l’administration Biden, pour leur part, se sont montrés d’une grande ambiguïté. Tout en apportant à Israel un incontestable soutien, ils n’ont cessé d’exercer une série de pressions, lors même du déroulement des combats durant l’année écoulée, de nature à empêcher une victoire nette d’Israël. Cette sollicitude suspecte pour nos ennemis, assortie parfois d’embargos et/ou de menaces d’embargo partiel sur certaines armes, met en lumière la fragilité de cette solidarité et la solitude véritable de l’Etat Juif qui est perpétuellement retardé et contraint de louvoyer pour assurer sa victoire.

Il ne s’agit pas seulement des politiques, mais aussi de la presse, des médias, des intellectuels, de la société civile dans pratiquement l’ensemble de l’Occident. Leur sollicitude à l’égard des assassins de Juifs et leur indifférence et leur hostilité face aux victimes juives nous ont bouleversés et nous révoltent après nous avoir stupéfiés et longuement paralysés.

Beaucoup d’organisations internationales, y compris l’ONU, et les Cours de Justice internationales, la Croix-Rouge Internationale, violant délibérément contre nous leurs statuts et leur vocation, portent une énorme responsabilité dans cet effondrement moral de la civilisation occidentale.

En Israël même, nous avons mis de nombreux mois avant d’accepter de regarder cette réalité en face, désirant nous persuader qu’en dépit de tout, le Proche-Orient, malgré les provocations armées continues, depuis des années, contre nos citoyens, avançait lentement vers une ère d’apaisement, de progrès économique et de reconnaissance réciproque véritable.

Très vite, l’immense majorité des Juifs, en Israël et en Diaspora ont compris le message et se sont rassemblés pour la défense du Pays et du Peuple, par-delà toutes leurs divergences. Non seulement, des citoyens valeureux se sont le jour même portés sus à l’ennemi face à la grave défaillance initiale de nos chefs militaires, limitant sérieusement l’extension de l’agression à la région autour de Gaza, mais encore une mobilisation massive de l’active et de la réserve a permis une riposte graduée et responsable face aux criminels du Hamas, du Hezbollah et des milices syriennes, Irakiennes, Yemenites et à l’armée iranienne.

La Diaspora aussi s’est largement mobilisée et a notablement revu ses tentations et ses adhésions suicidaires au « Wokisme » idéologie destructrice à la mode, issue du progressisme mais en pervertissant le contenu.

Nous ne parvenons pas à contrer les milliers de médias qui font l’impasse totale sur les agressions perpétuelles, par roquettes, missiles de tous types et tous calibres et les attentats qui visent sans arrêt notre pays et passent leur temps à apitoyer leurs adhérents sur le sort des agresseurs, lorsque nous parvenons à les empêcher de nous tuer, en leur faisant la guerre.

Il est notamment renversant que la signification des deux attaques massives des Iraniens contre notre pays, aux missiles balistiques, chargés de centaines de tonnes d’explosifs, capables d’infliger à chaque fois des milliers de morts, heureusement contrées à 99% par notre panoplie d’armes défensives de conception israélienne, soient totalement occultées par la presse occidentale.

Il faut cependant dire haut et fort qui les Iraniens ont d’ores et déjà la capacité de viser l’Europe avec ces armes, quand bon leur semblera, et que l’Europe ne dispose pas d’une défense à la hauteur de cette menace. Dans ces conditions, continuer de nous décrire systématiquement comme les agresseurs brutaux constitue véritablement une complicité de crime.

Mais quand, en plus certains pays croient judicieux de se vanter de prétendre imposer un embargo sur les armes qui pourraient nous être destinées selon le modèle inique de De Gaulle en 1967, rien ne va plus. L’ignominie surpasse alors la bêtise suicidaire.

Nous avons bien compris que désormais, l’Occident est miné par l’Islam. Non seulement les financements au pétrodollar pullulent depuis des décennies dans l’économie occidentale, mais aussi, il faut bien souligner que les universités, les médias, les hôtels de luxe et même les campagnes ont été pétris d’idéologie islamique-islamiste.

En outre, depuis 40 ans une forte population musulmane s’est installée, après le trop fameux « dialogue » Euro-Arabe, en fait le chantage à l’énergie conséquemment à la guerre de Kippour de 1973, partout en Occident en déficit d’enfants. Elle y a acquis un poids électoral et fait peser une menace allusive latente sur tous ces pays autrefois chrétiens. L’aveuglement volontaire de l’Occident face au programme de domination sur les « Dhimmis » potentiels que devraient devenir Juifs et Chrétiens dans le schéma inhérent à l’Islam, fait aussi partie du tableau.

Certains sondages font état du fait que de nombreux Occidentaux, peut-être même majoritairement, soutiennent en réalité Israël en leur for intérieur, à l’extrême opposé de leurs hommes politiques et de leurs médias. Hélas, ils n’ont manifestement pas voix au chapitre. L’instabilité devenue manifeste de l’Occident devrait cependant faire réfléchir les tenants de la politique antijuive aux Gouvernements ou ailleurs. Ils pourraient bien avoir des déconvenues.

Il reste, d’autre part, en Israël, une minorité bruyante qui n’est pas seulement alignée sur les « valeurs » décadentes de l’Occident, mais qui se croit tenue d’être à la pointe du défaitisme occidental dans une démarche de plus en plus insane. Tout ce bruit délirant a largement contribué à conforter l’ennemi qu’il pouvait s’engouffrer dans cette brèche apparente et porter l’estocade à l’Etat Juif.

Tout cela laisse entrevoir l’absolue nécessité pour l’Etat d’Israël et le Peuple Juif de revoir de fond en comble leurs politiques et leurs visions de l’avenir. La crise actuelle laissera des traces durables. Les illusions sur l’intégration immédiate d’Israël au sein du Proche-Orient, le renouvellement de la reconnaissance par les Nations des droits historiques du Peuple Juif sur sa patrie antique, la marche assurée vers une coopération économique radieuse, tout cela doit être revu à la baisse.

Il faut pour commencer raffermir le Sionisme et rassembler de plus en plus de Juifs en Terre d’Israël. Il faut très clairement assurer une vraie sécurité au Peuple qui réside à Sion d’une part en contrôlant efficacement nous-mêmes le sud-Liban, la bande de Gaza, exiger l’application réelle des accords avec l’Egypte sur le désarmement du Sinaï.

Il faut systématiquement pourchasser la présence d’armes illégales en Judée, en Samarie, dans le Néguev, en Galilée et dans les villes mixtes et notamment Ako, Jafffa et Ramla. Il faut interdire toute propagande antisémite et haine des Juifs sur tous ces territoires et mettre fin au laxisme dans ce domaine. Il faut renforcer notre armée par une conscription accrue des milieux dits « orthodoxes » et des milieux dits « libéraux » de Tel-Aviv qui se croyaient en droit d’y échapper.

Il faut renforcer la présence juive dans toutes ces zones mais aussi y développer les infrastructures routières et ferroviaires. Il faut beaucoup mieux contrôler les frontières poreuses d’où tant d’armes terroristes sont parvenues.

Il est clair que ces besoins impératifs vont exiger des citoyens des contributions accrues avec baisse probable du niveau de vie. Une législation appropriée devra aussi réduire les scandaleux écarts de revenus. La relance de l’industrie locale d’armement, la volonté d’augmenter l’indépendance alimentaire avec relance de l’agriculture et de la petite industrie pourraient toutefois amortir rapidement le choc.

Notre diplomatie doit aussi être beaucoup plus ferme face aux pays qui tolèrent chez eux la haine d’Israël. Nous devrons faire face à la réalité de notre isolement et ne pas craindre de dénoncer les chutes morales qui nous entourent. Les Accords d’Abraham avec les pays du Golfe, certains courants positifs au sein de l’Islam Sunnite avec lesquels un véritable échange de type religieux a déjà commencé, laissent entrevoir un autre avenir pacifique possible. Cette voie doit être assumée au plus haut niveau et poursuivie.

En tant que Peuple et en tant qu’Etat, nous sommes porteurs d’un message moral millénaire, l’utopie biblique, celle où « le partage du pain n’entraine pas la guerre ». Cet étendard nous accompagne depuis longtemps, nous continueront de le porter haut et fort.

Léon Rozenbaum