Le naufrage programmé de l’Occident

D’heure en heure, et plus l’Etat et le Peuple d’Israël se rapprochent d’une victoire sur des ennemis agressifs, enragés à le détruire et à massacrer ses habitants, à détenir des hommes, femmes et enfants juifs dans leurs geôles souterraines ignobles, et plus le délire antijuif se déchaine, tant dans l’Europe qui dévoile qu’elle n’a jamais guéri de ses penchants assassins, que du sein même de l’Etat Juif où une minorité suicidaire, inféodée à la décadence de l’Occident, en appelle à des sanctions internationales contre son propre pays gravement menacé et écrasé de bombes et de missiles et où chaque jour, de jeunes soldats donnent leur vie pour nous sauver.

De plus en plus clairement, apparaît le dévoiement des idéaux qui ont présidé en 1945 à la fondation de l’O.N.U. qui étaient une aspiration à la paix par la démocratie et la concorde entre les Etats-Nations. Une majorité d’Etats rogues et dictatoriaux a pris le contrôle de l’organisation internationale et a préparé depuis longtemps la revanche idéologique des nazis pour tout ce qui touche aux Juifs.

L’évolution des technologies de communication a permis dans une large mesure une réécriture de l’Histoire, pleine de falsifications grossières, mais dont le point d’orgue est la négation systématique et absolue des droits du Peuple Juif, non seulement sur sa patrie ancestrale mais aussi de son droit élémentaire à la vie individuelle et collective. Tous ces gens n’éprouvent aucune honte à justifier l’assassinat massif de personnes s’il s’agit de Juifs. Elles croient pouvoir instituer un système de droit spécifique contre ce Peuple et cet Etat qui ne s’appliquerait à personne d’autre mais qui le conduirait immanquablement à sa perte.

Dans tous les systèmes de droit les plus évolués, le fait d’en appeler à l’ennemi et à des organisations et à des Etats ennemis, en temps de guerre, constitue un acte de trahison, passible au minimum de plusieurs années de prison, voire de condamnations à mort. C’est bien le cas aussi en droit israélien comme en droit français, et bien sûr, aux USA.

La publication dans la presse française d’un tel appel sous la signature de plus de 1000 Israéliens, positionnés souvent comme « intellectuels », en violation du droit, de la rationalité, mais surtout de la loyauté à la Nation Juive et à l’Etat Juif, met en lumière les traces de la mentalité exilique qui colle aux basques de ces gens qui vivent parmi nous, se repaissent de nos impôts et s’alignent sur Mélenchon, leader de la soi-disant « France Insoumise », archi-opportuniste qui a choisi en France la rue arabe antisémite comme cheval de bataille « politique ».

C’est un euphémisme que de dire qu’une importante redistribution des cartes devra avoir lieu en Israël après la victoire définitive sur l’ennemi. Un trop grand nombre de professeurs d’université, de juges, d’artistes, de prétendus intellectuels et d’élus Arabes israéliens, vont devoir rendre des comptes de leur attitude en temps de guerre, lors d’un conflit qui n’est manifestement pas moins qu’existentiel. L’on ne doit pas confondre le droit à la liberté de pensée avec un droit à la trahison en temps de guerre, inexistant.

Qu’une large partie de l’Occident soit aveugle à la montée de l’Islam chez lui, alors qu’il a déjà perdu le contrôle réel de fractions non négligeables de son territoire, et surtout qu’il continue à se mentir sur le programme islamique véritable, dont tous les textes témoignent qu’il s’agit de la conquête et non de l’intégration à la culture locale, est devenu évident pour les personnes de bonne foi. Cet aveuglement suicidaire concerne manifestement, hélas, de nombreux dirigeants européens et américains.

En Israël, une large majorité des citoyens, conscients de l’Histoire juive, sans illusions sur la générosité des Nations à notre égard, est bien déterminée à défendre sa liberté, sa personnalité historique, sa tradition religieuse et sa vie. Israël ne sera pas l’« Agnus Dei » sacrifiable sur l’autel de la fausse tranquillité occidentale, cela, même si le conflit s’élargit en conséquence de notre défense contre les agressions multiples contre nos citoyens, qui ont laissé tant de gens indifférents.

Léon Rozenbaum