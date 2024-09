LA SAUVAGERIE ANTISEMITE (VIDEO)

CLIQUER SUR LA VIDEO > SauvagerieSma Le samedi 7 octobre 2023, à l’aube, le monde a de nouveau basculé dans la sauvagerie antisémite. Tuer plusieurs centaines de Juifs -1200 personnes-, blesser 4000 autres, parce qu’ils sont Juifs, en quelques heures, est une entreprise purement antisémite. Mais le faire avec des raffinements de cruauté, en tuant

Le samedi 7 octobre 2023, à l’aube, le monde a de nouveau basculé dans la sauvagerie antisémite. Tuer plusieurs centaines de Juifs -1200 personnes-, blesser 4000 autres, parce qu’ils sont Juifs, en quelques heures, est une entreprise purement antisémite.

Mais le faire avec des raffinements de cruauté, en tuant les parents sous les yeux de leurs enfants, puis en brûlant vifs ces derniers, et l’inverse, puis violer femmes et jeunes-filles en exhibant leurs corps nus comme des trophées, couper la tête des bébés, les faire cuire vivants au four à micro-ondes, trainer les corps suppliciés des hommes dans les rues de Gaza, s’acharner sur les corps en les démembrant, prendre au piège et assassiner à la mitrailleuse des centaines d’ adolescents venus assister à une fête de la musique, enlever captifs au moins 239 hommes, femmes, enfants, bébés et vieillards, avec en plus de nombreux disparus, arrachés à leurs maisons dans une furie de coups et d’insultes, et empêcher ensuite toute communication entre eux et leurs familles, cela est de la pure