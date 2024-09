Infantilisme d’une minorité ou trahison face à l’ennemi ?

Une fois de plus, Israël se trouve dans une situation sans précédent. Une frange de la population israélienne dite « de gauche » est prête à capituler sans conditions face à l’organisation terroriste du Hamas.

Après une guerre menée pendant presque une année comme suite à l’agression criminelle de cette organisation sur une région entière d’Israël et le massacre chez eux de plus de 1200 citoyens d’Israël, Juifs et Arabes, et l’abduction dans les geôles de Gaza de plus de 240 d’entre eux, nous devrions en arriver là !

Certes, l’on peut comprendre la détresse des familles des personnes enlevées dont elles sont sans nouvelles et déjà un grand nombre d’entre les abductés ne sont plus en vie. Or, le Hamas viole impunément toutes les règles humanitaires relatives au sort de prisonniers appliquées dans le monde développé, au minimum depuis deux siècles.

En revanche, il est inacceptable que des responsables politiques et militaires exigent de donner la victoire à l’ennemi alors que la riposte d’Israël a permis de défaire l’essentiel des troupes terroristes, tout en épargnant au maximum, avec un taux record, les personnes gazaouies non impliquées dans les combats.

De notre côté nous avons déjà perdu, justement pour épargner les civils, en limitant les bombardements massifs, plus de 700 combattants. Les objectifs d’Israël étaient clairement définis immédiatement après le massacre ignoble de nos citoyens : détruire les capacités militaires du Hamas et son aptitude à gouverner la population de Gaza.

Se plier aux conditions du Hamas, sans aucune garantie que ces terroristes tiendront parole relativement à nos femmes, enfants et vieillards enlevés, et permettre la reconstitution d’une force militaire du Hamas qui ne cache nullement son programme d’annihilation de notre pays et de son peuple et le dit, tout en lui ménageant une reconnaissance internationale, est pire qu’une absurdité, c’est une trahison.

Léon Rozenbaum