UNE ETRANGE SOLLICITUDE

L’insistance maladive des Occidentaux et des Arabes à vouloir empêcher l’Etat d’Israël d’en finir avec les capacités terroristes du Hamas a quelque chose de paradoxal.

Voilà plusieurs semaines que l’offensive de Tsahal contre les dernières divisions du Hamas était bloquée par les énormes pressions exercées sur le Gouvernement d’Israël tant par les USA que par les Européens et les Gouvernements arabes en paix avec Israël, pour ne pas parler des Russes ni de la Chine.

Il existe une étrange contradiction entre le fait que tant les Américains que les Européens ont reconnu, déclaré et officialisé le fait que le Hamas est une organisation terroriste que L’attaque inhumaine du 7 octobre 2023 sur la population civile israélienne, et entre autres, la prise massive d’otages hommes, femmes et enfants, a confirmée au-delà de tout doute possible, d’une part, et le souci d’empêcher, à tout prix, son démantèlement par Israël, d’autre part.

Pour les Egyptiens, par exemple, ils se positionnent en ennemis des « frères musulmans » inspirateurs du Hamas, et pourtant se portent au secours de ce dernier.

Depuis trois jours (10 Mai 2024), le gouvernement d’Israël a enfin décidé de passer outre à toutes ces pressions y compris celle résultant de la décision du Président US Biden d’empêcher la livraison de certains armements à l’Armée de Défense d’Israël.

Il est en effet d’une évidence absolue que le maintien en ordre de combat d’unités essentielles du Hamas permettrait à cette organisation de renouveler sa mainmise intolérable sur Gaza, de reconstituer rapidement de nouvelles unités et de préparer très vite un nouvel assaut contre Israël.

La sollicitude exprimée pour la population civile gazaouie, alors que l’Armée d’Israël, prend dix fois plus de précautions pour épargner les non-combattants qu’aucune autre armée au monde, ce qu’attestent tous les spécialistes mondiaux de la question, est particulièrement suspecte. Comme l’est la qualification scandaleuse de « génocide » lancée contre la légitime défense de l’Etat Juif.

Les Juifs familiers des concepts de l’historiosophie juive ont depuis longtemps noté la connivence, rapportée par la Bible, entre Esav (Esaü) et Ishmaël (Ismaël), représentants respectivement l’Occident de civilisation chrétienne et la civilisation islamique, dans leur opposition à Yaakov-Israël (Jacob-Israël), entendu comme l’ensemble de la civilisation juive. Ces archétypes civilisationnels s’incarnent à des moments particuliers dans le tissu historique et alors cette complicité apparaît au grand jour.

Ce qui est peut-être le plus frappant aujourd’hui, c’est l’adhésion aveugle des organes de presse occidentaux à toutes les manipulations de l’information par le Hamas. Tous les communiqués manipulatoires du Hamas sont retransmis sans discussion par ces derniers, alors que les communiqués israéliens, eux dument vérifiés, sont toujours présentés comme sujets à caution.

Or l’Orient arabe est depuis toujours un maitre de la « Takia » ou ruse, dissimulation, manipulation. En s’appuyant sur certains enseignements coraniques, cela est considéré comme parfaitement « moral ».

Dans cette guerre consécutive à l’agression sauvage du 7 octobre dernier, la « Takia » atteint des sommets jamais vus. Pour que la presse et les gouvernants de l’Occident qui se disent héritiers des « lumières » se laissent manipuler aussi grossièrement, il faut qu’ils aient atteint une dépravation morale d’une extrême gravité, par laquelle s’exprime même un fait de civilisation lorsqu’il s’agit des Juifs.

Il ne faut pas s’étonner qu’un grand nombre d’Israéliens et de Juifs à travers le monde s’éveillent de leur rêve de « normalité ». Après 76 ans de renouveau de la souveraineté juive dans sa patrie historique, après le très grand développement de l’Etat d’Israël, sa contribution non négligeable à l’amélioration de la civilisation humaine, dans les recherches agronomique, médicale, informatique et d’autres, beaucoup d’entre eux avaient cru qu’une nouvelle ère s’était ouverte pour les Juifs. Ils pensaient qu’en dépit d’un lourd bilan historique, le retour à l’identité hébraïque avait permis l’acceptation réelle des Juifs dans le concert des Nations, à l’égal des autres.

Force est de constater qu’il n’en est rien. Depuis plus de cent ans, le Droit International Public, par la Déclaration de San Remo placée sous les auspices de la Société des Nations a reconnu les droits historiques du Peuple d’Israël titulaire des droits légitimes sur la Terre d’Israël, sur les deux rives du Jourdain en sa qualité de Peuple autochtone.

Toute une série de manœuvres et d’actes guerriers illégaux tant des Britanniques, comme la création de la Jordanie -peuplée aujourd’hui à 80% de Palestiniens arabes- sur les 4/5 du territoire dévolu aux Juifs, que des Etats arabes voisins, ont finalement conduit en 1948 à la restitution au Peuple Juif, après une autodéfense héroïque, que d’un lambeau de territoire indéfendable. Ce n’est que lors de l’agression des armées arabes en 1967 qu’Israël a pu libérer un territoire qui demeure très modeste entre le Jourdain et la mer. C’est là le minimum logique pour espérer pouvoir faire face aux attaques-surprises.

En dépit de tout, Israël a tenté de bâtir progressivement des relations pacifiques avec les Arabes Palestiniens, entre autres, en permettant en 2005 une gestion totalement indépendante de la région de Gaza, avec accès direct à l’Egypte, après évacuation de tous les Juifs (plus de dix mille personnes) qui y résidaient en toute légalité.

Le Hamas ayant pris le contrôle de la zone en 2007, il y a constitué un avant-poste surarmé, bourré de tunnels d’assaut et de bunkers, de lance-fusées de tous calibres dans les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte servant de boucliers humains.

Affirmant clairement son intention de détruire Israël, Il s’y livre régulièrement à des agressions contre les civils d’Israël, touchant les villes proches ou lointaines comme Netanya, Tel-Aviv et Jérusalem.

Tout se passe comme si l’Occident se dévoilait dans cette attitude ambigüe. Comme s’il donnait un blanc-seing aux pires extrémistes qui attaquent Israël, le Hamas au Sud-ouest, le Liban au Nord, les Milices Chiite Syriennes et Irakiennes et l’Iran à l’est et les Houthis Yéménites attaquant Eilat au Sud, du Bab-el-Mandeb, pour en finir avec lui. Ces bombardements quotidiens n’ont même pas les honneurs de la presse occidentale. Cela en dit long.

La chape de silence sur l’attaque iranienne majeure aux missiles de croisière porteurs de bombes et aux drones et son arrêt miraculeux à 99% par la défense israélienne, signes certains des intentions eschatologiques des Ayatollahs est encore plus explicite.

Tout le monde ferait bien de se souvenir que l’Etat d’Israël est aussi une puissance spatiale avec de claires capacités nucléaires. Le Peuple Juif a appris, dans son histoire ancienne et récente à prendre au sérieux les menaces de destruction totale de ses ennemis. Et il a juré « plus jamais ça ».

Léon Rozenbaum