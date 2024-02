La C.I.J. et Gaza

L’ordonnance de la Cour Internationale de Justice relative à des mesures conservatoires prises à l’encontre de l’Etat d’Israël à la demande de l’Afrique du Sud dans le cadre du conflit à Gaza en réponse à l’attaque surprise de l’organisation terroriste du Hamas du 7 Octobre dernier, met en lumière la dégradation morale de l’Occident et des organisations internationales.

La riposte d’Israël au massacre délibéré de centaines de citoyens civils Israéliens, attaqués dans leurs maisons au petit matin et victimes d’atrocités inouïes contre les hommes, femmes, enfants et vieillards, les viols systématiques des femmes et jeunes filles, la mutilation et l’ablation du sexe des hommes et femmes et de la tête des bébés, leur cuisson vivants au four, l’acharnement sur les cadavres, la prise au piège et l’assassinat de centaines d’adolescents lors d’une fête de la musique, le rapt violent de centaines de personnes, y compris des enfants en bas-âge dont on est sans nouvelles, est légitime et mesurée. Elle n’a rien à voir avec la commission d’un prétendu « génocide ».

Face, en outre, au bombardement continué jusqu’à ce jour, et depuis des années, du territoire d’Israël par des milliers de missiles chargés d’explosifs, cette riposte se fait dans le respect scrupuleux du droit international et spécialement du droit humanitaire bien au-delà des obligations légales de l’Etat d’Israël qui va jusqu’à prendre soin d’avertir les non-combattants par Emails et téléphone portable avant l’attaque des objectifs militaires ennemis délibérément dissimulés derrière écoles, mosquées et hôpitaux en violation de toutes les règles de droit.

Le gouvernement d’Israël a clairement exposé les objectifs de la riposte qui sont la liquidation de toute capacité militaire de l’organisation terroriste du Hamas et sa mise hors d’état de gouverner la population de Gaza ou toute autre population. Il est des actes dont les conséquences sont irrémédiables. Prétendre qu’il y aurait là une volonté exterminatrice des Arabes palestiniens est une manœuvre dolosive. Toutes les guerres sont génératrices de souffrances mais rien ne justifiera jamais d’y ajouter la sauvagerie.

L’ordonnance du 26 Janvier 2024 de la Cour de La Haye ruine probablement définitivement la crédibilité de la Cour Internationale de Justice acquise par un effort de générations de juristes éminents et honnêtes. En effet, les attendus et les conclusions de ce texte témoignent d’une partialité, d’une manipulation des mots et des concepts juridiques, d’une sensibilité larmoyante en faveur du Hamas et d’une indifférence quasi absolue à l’égard de la situation de l’Etat Juif victime d’une agression caractérisée.