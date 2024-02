Wieder einmal erheben die Defätisten in Israel ihre Köpfe. Es ist, als ob die großen Nachrichtenagenturen sich in den Dienst einer Vorstellung von der israelischen Politik stellen würden, die sich als schädlich erwiesen hat und die in Wirklichkeit einer kleinen Minderheit des Volkes Israel gehört. Für sie müssten wir immer wieder nachgeben, und unsere Souveränität, unsere historischen Rechte wären ohne Bedeutung.

Die kämpfenden Soldaten, die demokratisch gewählte Regierung und einige Medien haben alle klar die einzig logische Position zum Ausdruck gebracht: Nach dem letzten 7. Oktober und seinen Schrecken gibt es keine Lösung, die es der kriminellen Organisation Hamas ermöglicht, für jede Aufgabe im Land zu überleben Israel zwischen Jordanien Strom und Meer würde eine politische und militärische Niederlage für unser Land und die unmittelbar bevorstehende Rückkehr weiterer Überraschungsangriffe bedeuten.

Die Manipulation des Schmerzes und die Revolte der Familien der Menschraub Opfer aus politischen Gründen Entführten, die immer deutlicher geschieht, ist verabscheuungswürdig.

Alle Bürger Israels sind empört über die Haltung der Hamas gegenüber Menschen, die ihren Familien entrissen wurden, und wünschen sich aus tiefstem Herzen ihre Freilassung. Aber angesichts der völlig inakzeptablen Forderungen der Hamas ist es klar, dass nur die entschlossene Fortsetzung unserer Offensive gegen ihre bewaffneten Gruppen und ihre Untergrundzentren diese Befreiung gewährleisten kann.

Die Freilassung von zwei von ihnen in dieser Nacht in einer heroischen Operation im Herzen der Stadt Rafah, die zu diesem Zeitpunkt von der IDF noch nicht aus dem Griff der Hamas befreit wurde, zeigt den Weg zu einem echten Sieg über den jüdischen Hass und teuflisch. Die Verwandtschaft der von neonazistischen Ideologien durchdrungenen Hamas mit der Waffen-SS ist zu offensichtlich für diejenigen, die sich ihrer Sicht nicht freiwillig verschließen.

Darüber hinaus steht außer Frage, dass die Opferung des Lebens so vieler unserer Soldaten, ob jung oder alt, durch politische Kapitulationsmanöver bedeutungslos werden wird.

Die allgemeine Haltung der Nationen uns gegenüber bei dieser Gelegenheit und insbesondere die Haltung des demokratischen Westens ist ebenfalls sehr problematisch und spiegelt in Wirklichkeit eine tiefe Erneuerung des Hasses auf die Juden wider. Wir müssen unseren wahren Status in der Welt als Nationalstaat des jüdischen Volkes sorgfältig prüfen.

Alles geschieht, als ob die Manipulation der dekadenten Regierung Südafrikas, die Inspiration für anti-weiße und antijüdische rassistische Kundgebungen in Durban, die Einreichung einer Klage gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof wegen „Völkermords“ anlässlich von Die Reaktion in Notwehr nach einem völkermörderischen und unaussprechlichen Grausamkeitsangriff auf unser Territorium war zum Vorwand für eine Umkehrung der Geschichte und der heiligsten Werte der Menschheit geworden.

Tatsächlich beschäftigt das selektive Massenmassaker an den Juden Europas auch 80 Jahre nach der Shoah weiterhin das westliche Bewusstsein, nachdem die Völker Europas, mit Ausnahme einiger rechtschaffener Menschen, dieser moralischen Katastrophe gegenüber stillschweigend oder gleichgültig waren.

Aus diesem Grund glaubt das kollektive Unbewusste des Westens, in der ungerechten Reaktion des Internationalen Gerichtshofs, der die südafrikanische List von vornherein mit Verachtung hätte ablehnen sollen, „in limine litis“, ein fantasmatisches Mittel zur Selbstbefreiung durch falsches Vorgehen zu finden das Opfer beschuldigen, der schuldige Täter zu sein. Alle Opfer in Gaza sind die Schuld der Hamas.

Ein Großteil der westlichen Medien zeigt eine so misstrauische Begeisterung für die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, einer Institution, die unter der Kontrolle ernsthaft undemokratischer Länder politisiert wurde, dass alles nur noch ein weißer Faden ist.

Allerdings müssen wir auch die positiven Elemente zur Kenntnis nehmen, die sich bei dieser Gelegenheit zeigen.

Zunächst einmal haben die wichtigsten Organisationen des amerikanischen liberalen Judentums, die sich in den letzten Jahren vom Staat Israel distanziert hatten, seit dem 7. Oktober einen wichtigen Wandel durch die Rückkehr zur aktiven Solidarität mit dem jüdischen Staat gezeigt, was auf eine bedeutende Rückkehr zum Staat Israel hindeutet Herde des Volkes Israel.

Andererseits hat die Organisation einer imposanten militärischen Zeremonie zum Gedenken an die am 7. Oktober, vier Monate später, ermordeten französisch-israelischen Bürger im Cour des Invalides, dem symbolischen Ort der Erniedrigung von Alfred Dreyfus durch den französischen Präsidenten Macron, stattgefunden in den Augen vieler Europäer, sowohl ein moralischer als auch politischer Aspekt, der nicht ohne Bedeutung ist.

Der Anschein von Einstimmigkeit gegen unser Volk darf unsere Perspektiven oder unser Vertrauen in das Schicksal Israels nicht trüben. Kräfte der Gerechtigkeit und wahrer Moral schlummern in der Welt und lauern im Schatten. Sie erwarten nur, dass wir vereint und stark sind.

Leon Rozenbaum