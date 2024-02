Der Internationale Gerichtshof und Gaza, das moralisches Fallen des Westen

Der Beschluss des Internationalen Gerichtshofs zu einstweiligen Maßnahmen gegen den Staat Israel auf Ersuchen Südafrikas im Kontext des Gaza-Konflikts als Reaktion auf den Überraschungsangriff der Hamas-Terrororganisation vom 7. Oktober unterstreicht die Moral Degradierung des Westens und internationaler Organisationen.

Israels Reaktion auf das vorsätzliche Massaker an Hunderten israelischen Zivilbürgern, die in den frühen Morgenstunden in ihren Häusern angegriffen wurden und Opfer unglaublicher Gräueltaten gegen Männer, Frauen, Kinder und ältere Menschen, der systematischen Vergewaltigung von Frauen und jungen Mädchen und der Verstümmelung waren und die Entfernung der Genitalien von Männern und Frauen und der Köpfe von Babys, ihr Kochen bei lebendigem Leib im Ofen, der Schlag von Leichen, die Gefangennahme und Ermordung Hunderter Jugendlicher während eines Musikfestivals, die gewaltsame Entführung Hunderter Menschen, Die Einbeziehung kleiner Kinder, von denen noch nichts gehört wurde, ist legitim und maßvoll. Es hat nichts mit der Begehung eines angeblichen „Völkermords“ zu tun.

Angesichts der anhaltenden Bombardierung des israelischen Territoriums durch Tausende von mit Sprengstoff beladenen Raketen erfolgt diese Reaktion darüber hinaus unter strikter Achtung des Völkerrechts und insbesondere des humanitären Rechts und geht weit über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus des Staates Israel, der sogar darauf achtet, Nichtkombattanten per E-Mail und Mobiltelefon vor dem Angriff auf feindliche Militärziele zu warnen, die absichtlich unter Verletzung aller Rechtsnormen hinter Schulen, Moscheen und Krankenhäusern versteckt sind.

Die israelische Regierung hat die Ziele der Reaktion klar umrissen, die darin bestehen, alle militärischen Fähigkeiten der Hamas-Terrororganisation zu liquidieren und sie unfähig zu machen, die Bevölkerung von Gaza oder eine andere Bevölkerung zu regieren. Es gibt Handlungen, deren Folgen unheilbar sind. Vorzutäuschen, es bestehe der Wunsch, die palästinensischen Araber auszurotten, ist ein betrügerisches Manöver. Alle Kriege erzeugen Leid, aber nichts rechtfertigt jemals die Hinzufügung von Grausamkeit.

Der Beschluss des Gerichtshofs von Den Haag vom 26. Januar 2024 ruiniert wahrscheinlich endgültig die Glaubwürdigkeit des Internationalen Gerichtshofs, die durch die Bemühungen von Generationen herausragender und ehrlicher Juristen erworben wurde. Tatsächlich zeugen die Schlussfolgerungen dieses Textes von Parteilichkeit, Manipulation von Worten und Rechtskonzepten, einer tränenreichen Sensibilität zugunsten der Hamas und einer nahezu absoluten Gleichgültigkeit gegenüber der Situation des jüdischen Staates, der Opfer einer charakterisierten Aggression ist.

Es zeugt vor allem von einer eklatanten Unsensibilität, abgesehen von ein paar frommen Wünschen ohne rechtliche Wirkung, gegenüber den Geiseln, die in den Untergrundgefängnissen der Hamas ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten werden, Hunderttausende jüdische Flüchtlinge aus den südlichen und nördlichen Grenzgebieten, die monatenlang in Klausur gehalten wurden in Hotels und andauernde Angriffe auf das gesamte Territorium mit Raketen und Drohnen aus Gaza, Libanon, Syrien, Irak und Jemen, die jeden Tag andauern, eine Situation, die Millionen von Kindern Israels durch diese zerstörerische Einkreisung dauerhafte Probleme bereitet.

Aber darüber hinaus ignoriert der Befehl völlig die regelmäßigen Erklärungen von Hamas-Führern, die Dutzende weiterer ähnlicher Massaker versprechen, bis zur wahrhaft völkermörderischen Ausrottung Israels und der Juden auf der ganzen Welt.

Unter diesen Umständen ist die einfache Tatsache, dass das Gericht in der Lage war, die Anschuldigung Südafrikas, der Staat Israel würde Handlungen begehen, die dem Verbrechen des Völkermords sehr nahe oder entfernt ähneln, als angemessen und schwerwiegend zu betrachten, so dass dies nicht der Fall ist Die sofortige Ablehnung „in limine litis“ stellt an sich schon eine Mittäterschaft an einer Manipulation reiner Propaganda, einer grenzenlosen Kühnheit dar, die ebenfalls einer Aufklärung bedarf. Aber das ist noch nicht alles. Um zu verstehen, wie 14 der 15 ständigen Richter dieser Institution an diesen Punkt gelangen konnten, müssen wir einige ernsthafte Fragen stellen.

Ein bedeutender Jurist, Dr. Michel Calvo, hebt einen wesentlichen Punkt in einem Artikel hervor (1): „ Die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker („die Erklärung“), angenommen von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 13. September 2007 Mit einer Mehrheit von 144 Ja-Staaten, 4 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen (A/RES/61/295) wurde anerkannt, dass indigene Völker das Recht auf Land, Territorien und Ressourcen haben, die sie traditionell besitzen und besetzen oder genutzt haben oder erworben haben (Art. 26.1) und dass sie das Recht haben, bei der Ausübung ihrer Rechte keiner Form von Diskriminierung ausgesetzt zu sein (Art. .2).

Nach internationalem Recht sind Juden das indigene Volk, auch bekannt als das erste Volk, Ureinwohner des Landes Judäa und Samaria, Palästina oder Heiliges Land, und erfüllen daher die vom Völkerrecht geforderten Kriterien. Die Juden sind das Volk von Judäa und Samaria vor 3.500 Jahren, als das Land den Juden vom Allmächtigen geschenkt wurde. Weltführer, die sich entschieden haben, die Geschichte zu ignorieren, bezeichnen Judäa und Samaria irreführend als das „Westjordanland“ oder das Westjordanland (zu dem auch Israel gehört) oder die „besetzten palästinensischen Gebiete“. Diese Gebiete wurden 1967 von der illegalen jordanischen Herrschaft befreit (nur England und Pakistan erkannten das Westjordanland als jordanisches Territorium an). Seitdem hat Jordan es aufgegeben, sie zu beanspruchen. Dieses Gebiet Palästinas gehörte nach internationalem Recht zu keiner Zeit den Arabern und schon gar nicht einem sogenannten „palästinensischen“ arabischen Volk, das Eigentum daran gehabt hätte. »

Im Hinblick auf das Völkerrecht gibt es ein konsensuelles Referenzdokument, das der Westen und der Islam vorgeben zu ignorieren, weil es den geografischen Umfang der Anerkennung der ewigen Rechte des jüdischen Volkes auf sein Land durch die Nationen festlegt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1920 und 1923 auf den Ruinen des Osmanischen Reiches unter der Schirmherrschaft des Völkerbundes, der der UNO vorausging und dessen Entscheidungen für ihn rechtlich bindend waren, in den Jahren 1920 und 1923 eine Gebietsteilung im Nahen Osten eingerichtet. Nach der Balfour-Erklärung (1917), dem Vertrag von Lausanne (1923), dem britischen Mandat (1922), der San-Remo-Resolution (1920) und dem Vertrag von Sèvres (1920) wurde internationales Recht geschaffen, die Rechte der historischen indigenen Juden anerkannt und wiederhergestellt in ihr Land. Die Unterzeichner dieser Verträge und des Mandats (Großbritannien, Frankreich, Türkei, Japan, Italien usw.) sind vertraglich an diese Vereinbarungen gebunden.

Weder tatsächlich noch rechtlich hat es jemals einen arabischen Staat Palästina oder ein „palästinensisches Territorium“ irgendwo anders als Ostpalästina gegeben, das dem Volk Israel illegal entrissen wurde. Durch den Friedensvertrag zwischen Jordanien und Israel im Jahr 1994 verzichtete Israel jedoch ausdrücklich auf Ansprüche auf sein Territorium, nicht jedoch auf das westlich des Jordan gelegene.

Es gibt eine Absprache zwischen dem Westen und einem bestimmten arabischen Osten, die fordern, dass Juden einen bedeutenden Teil ihres historischen Heimatlandes zugunsten eines dritten palästinensischen Staates neben Jordanien und Israel aufgeben sollten. Die Absicht ist klar: den Juden nur ein Stück Territorium zu hinterlassen, das immer der Gefahr eines Überraschungsangriffs ausgesetzt sein wird, der es verschwinden lässt. Das im letzten Jahrzehnt in Europa so oft erwähnte Konzept von Israel als historischer Parenthese ist kein Zufall und Teil der Perversionen, die die Beziehungen dieser beiden Zivilisationen zum Volk Israel ausmachen und hier nicht näher erläutert werden können.

Die von fast zwei Millionen muslimischen Arabern bevölkerte Gaza-Region wurde 2005 unter umstrittenen Bedingungen vollständig von ihrer jüdischen Bevölkerung ausgeleert, was für Israel eine riskante Wette auf die Hoffnung bedeutete, dass die Abwesenheit einer jüdischen Bevölkerung und eine völlige Autonomie der Araber von Gaza möglich sein könnten entwickeln sich nach und nach friedliche Beziehungen. So hatte Gaza bis zum 7. Oktober völlige Autonomie und einen Übergang nach Ägypten.

Leider erwiesen sich alle Hoffnungen Israels auf Stabilisierung als vergebens, und nachdem die Terrororganisation Hamas 2006 die Kontrolle über die Region übernommen hatte, investierte sie schnell erhebliche Ressourcen in die Vorbereitung eines Eroberungskrieges gegen Israel und verübte dabei auch unaufhörliche Angriffe auf die israelische Zivilbevölkerung. In ihrer Charta plädiert sie bis heute für den Untergang Israels und den Völkermord an seinem Volk.

Die Gaza-Region wurde bis zum 7. Oktober von der Hamas regiert, die der lokalen Bevölkerung ein Regime der Gewalt, der Lehre des Hasses und eklatanter Ungleichheiten auferlegte. Seine ausschließlich auf Auslandshilfe basierende Wirtschaft war nicht in der Lage, zu echtem Fortschritt zu führen. Gaza produzierte fast nichts anderes als Waffen. Die Hamas führt seit Jahren und immer noch regelmäßig immer tödlichere Raketenangriffe gegen die Zivilbevölkerung Israels durch. Er missbraucht die vom Westen großzügig bereitgestellte humanitäre Hilfe schamlos für den Kauf von Waffen und den Komfort seiner „Nomenklatura“. Israel sah sich regelmäßig gezwungen, auf Angriffe auf sein Territorium mit einer Reihe von Operationen zu reagieren, um ihnen zumindest vorübergehend ein Ende zu setzen.

Der zukünftige Status dieser Region bleibt ungeklärt. Nach dem jüngsten Angriff und den laufenden Operationen sind neue strategische Überlegungen darüber erforderlich, welche Art von Regime in Gaza zulässig ist und unter welchen Modalitäten.

In allen bislang im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung erfassten Fällen ist das Vorliegen eines echten „Streits“ zwischen den Parteien, die vor dem Gericht erscheinen, erforderlich. Wenn wir von „Völkermord“ sprechen, sprechen wir zumindest von vorsätzlichen Massakern, begleitet von dem Wunsch, eine nationale, ethnische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise auszulöschen. Allerdings hat Südafrika nichts mit dem tödlichen Überraschungsangriff der Hamas auf Hunderte friedlicher israelischer Bürger zu tun, noch mit der notwendigen und legitimen Reaktion des Opferstaates.

Durch einen groben Kunstgriff behauptet Südafrika, sich als Partei dieses „Streits“ zu positionieren, weil es dies von Beginn der israelischen Reaktion an öffentlich erwähnt und dann ein oder zwei mündliche Notizen an die Botschaft Israels auf seinem Territorium geschickt hat , die die absurde Assoziation des Begriffs Völkermord mit der legitimsten nationalen Verteidigung angesichts brutaler Aggression zum Ausdruck bringt.

Dieser Versuch des südafrikanischen Staates zielte eindeutig auf eine Propagandaoperation zur Unterstützung der Hamas ab. Allerdings akzeptiert das Gericht, nicht ohne Verrenkungen, die die Bestimmungen von Artikel IX der Konvention selbst untergraben, das perverse Argument dieses von rassistischer Ideologie durchdrungenen Staates, wie es mehrere Jahre lang auf den Kundgebungen in Durban geäußert wurde.

Sobald der Krieg vorbei ist, wird es weiterhin einen dramatischen Angriff auf die Glaubwürdigkeit des Internationalen Gerichtshofs geben, der sich für dieses Scheinmodell der Gerechtigkeit zur Verfügung gestellt hat. Das jüdische Volk im Staat Israel und in der Diaspora wird seinerseits sehr gut verstanden haben, dass es sich in seiner Einsamkeit zunächst auf sich selbst verlassen und den kategorischen moralischen Imperativen folgen muss, die seine biblische Tradition lehrt, weit von andere verfälscht Pseudomoralien.

Sogar diejenigen in Israel, die von ihrer Tradition losgelöst waren und glaubten, am fortschrittlichsten Rand des Westens zu stehen, stellen mit Erstaunen fest, dass die Duldung einer verdorbenen Form des Humanismus mit dem islamischen Totalitarismus zu den schlimmsten Kollaborationen mit der Grausamkeit und dem Bösen führen kann.

Leon Rozenbaum

Rechtsanwalt in Jerusalem, in Frankreich ausgebildeter Jurist.