Ils sont acharnés à notre perte par tous les moyens. La perte de notre souveraineté d’abord, retrouvée en toute légalité internationale après tant d’espérance, de sang et de larmes sur une partie seulement de notre patrie historique, il y a une soixantaine d’années à peine. Mais cela ne leur suffirait pas: ils veulent notre Pays, notre Ville, notre nom, notre Histoire, notre joie de vivre et notre peau. Quand ils s’expriment en Arabe ou en Persan, ils le disent carrément. Quand ils parlent Anglais ou Français, ils rusent. Ils prétendent qu’ils ont de la compassion pour le « Peuple Palestinien », cette arme de propagande inventée en 1964 par le KGB et Arafat et dont ni la Jordanie, ni l’Egypte qui ont tenu dix-neuf ans, l’un, la Judée et la Samarie et l’autre, Gaza, ni personne (où étaient alors les campagnes de presse, en faveur des Arabes de Palestine?), n’avaient jamais entendu parler…

(Article ecrit en 2012)

Et ils se moquent de nous en tablant sur notre sens moral sourcilleux hérité des Prophètes d’Israël, pour nous culpabiliser et nous détruire. Une partie du Peuple d’Israël est d’ailleurs tombée dans le piège: en 1993 les accords d’Oslo ont donné un statut officiel (et un prix Nobel!) au pire chef terroriste que la terre ait porté.

Au nombre de nos victimes que ce mirage de paix nous a coûté, il a fallu déchanter. Nous avons dû ne plus laisser entrer les armes librement en Judée-Samarie et, à notre corps défendant, bâtir une barrière pour enrayer le terrorisme insane des « islamikazes ». Et c’est ce qu’ils osent appeler: »le mur de la honte »! Que la honte retombe sur eux !

Vu le résultat catastrophique (exposition des villes du sud d’Israël à la merci des roquettes et des missiles de l’ennemi), l’énorme sacrifice d’avoir volontairement évacué de force les habitants Juifs du Goush Katif au sud de Gaza, pour remettre cette région aux Arabes de Palestine et dont le Hamas s’est emparé, il est clair que cette démarche a constitué une tragique erreur.

Et voilà que nos prétendus « amis » veulent à tout prix nous persuader que la « paix » germera à coup sûr de notre retrait d’autres parts importantes de notre Pays, libérées en 1967, après une autre tentative génocidaire des armées arabes! Ils prétendent se fonder sur le Droit International: c’est qu’ils l’ont fort mal étudié! Le Traité de San Remo de 1923 qui est la seule base consensuelle donc valable juridiquement, reconnaît internationalement nos droits de libre établissement notamment en Judée, en Samarie et à Gaza. Ces territoires ne sont pas « occupés » puisque n’ayant jamais constitué une partie du territoire légitime des envahisseurs, et les prétendues « colonies » n’en sont donc pas. Ces amis là, qui cherchent à expier sur notre dos leurs culpabilités coloniales, et se libérer du même coup de leur remords pour leur collaboration à la Shoa, veulent notre peau !

Quand au caractère contraignant de la résolution 181 de l’A.G. de l’ONU sur l’internationalisation de Jérusalem, vu sa définition de simple recommandation et surtout vu le refus arabe total, c’est une vraie plaisanterie, même pour un étudiant en Droit de première année.

Ils osent prétendre que nous avons la manie de la persécution… mais leurs médias mentent à tour de bras depuis des années: ils rapportent les ripostes d’Israël et font l’impasse sur les agressions continuelles des Arabes…

Et puis surtout l’Occident commence seulement à s’apercevoir que le « Dialogue Euro Arabe » l’a mis en danger lui-même: en cédant depuis 1973 au chantage au pétrole, les Européens ont accepté que des millions de Musulmans s’installent dans leurs pays, modifiant les équilibres démographiques et culturels, en faveur d’une culture enracinée dans une stratégie de domination. Or, ils sont malades de la maladie de l’autruche…mais le nient de toutes leurs forces et trouvent plus juste d’incriminer Israël !

Depuis la fausse mort du « petit Mohamed » qui a si bien réussi à apitoyer les peuples et engendré la haine contre les Juifs, ils ont pris l’habitude des mises en scènes médiatiques destinées à jeter l’opprobre sur notre nom et notre réputation en tant qu’Etat et en tant que Peuple. De flottilles frelatées en marches bidon à nos frontières, de pseudo boycott de nos produits, en tentatives de débarquement en masse dans nos aéroports, ils ne cherchent qu’à nous nuire, et à nous calomnier devant les caméras en exploitant et renforçant les mythes antisémites médiévaux .

Et voilà qu’ils recommencent! Ils essayent de débarquer en masse à l’Aéroport Ben Gurion, ce 15 Avril en « solidarité avec la Palestine » pour y créer des désordres immédiatement médiatisés.

Mais pourquoi ne passent-ils pas par l’Egypte ou par la Jordanie? Et pourquoi ne se soucient-ils pas des dizaines de milliers de morts syriens, de leurs veuves et de leurs orphelins qui auraient, eux, vraiment besoin maintenant de leur compassion? Mais pour qui nous prennent-ils? Pour qui prennent-ils le monde? Et pour qui se prennent ces soi-disant justiciers antijuifs ?

Ceux qui parviendront à violer la réglementation de l’aviation civile qui interdit d’embarquer dans un aéronef des personnes que l’Etat de destination a désignées comme indésirables, seront refoulés et embarqués rapidement dans des avions qui les renverront chez eux.

Qu’il y ait des Juifs parmi ces enragés, et souvent à leur tête, n’exonère en rien l’inspiration antisémite de ces manœuvres. A bon entendeur, salut!

Leon Rozenbaum