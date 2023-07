Cette fois, c’est la folie collective !

Une simple réduction des pouvoirs exorbitants que la Cour Suprême en Israël s’est accordée à elle-même sur la Knesset et sur le Gouvernement, bloquant toute action légitime et habituelle des élus du peuple, si bon lui semble, et elle le fait souvent ces dernières années, cette correction minimale, serait devenue « la dictature » ?

Mais réfléchissez un minimum avant de continuer à détruire l’Etat Juif souverain ! Vous le détruisez à la fois de l’intérieur en bloquant la vie normale de millions de personnes et de l’extérieur en excitant la haine de nos ennemis de tout poil qui se voient déjà nous égorgeant.

Mais de quelle « démocratie » parlez-vous ? Savez-vous de quoi vous parlez ? L’Etat pour fonctionner, doit suivre un processus de prise de décision écrit dans tous les livres. C’est le résultat du vote majoritaire des citoyens de l’Etat au terme d’élections irréprochables. C’est l’expression de la volonté du Peuple Souverain. C’est cela la Démocratie. Ce n’est pas, et n’a jamais été, la dictature des juges devant qui trop de gens aujourd’hui semblent se prosterner.

Non la folie n’est pas des deux côtés. Six mois d’attaques de plus en plus insanes, de manipulations médiatiques, de propos eschatologiques malgré la volonté transactionnelle de la part du gouvernement (la procédure dérogatoire chez le Président), et maintenant les ingérences étrangères, les troubles dans l’armée, les médecins, les patrons, les pilotes de guerre… Subversion !

Que traduisent vraiment les défilés de capuchons rouges ? Les méchants barbus religieux en feront des esclaves sexuelles ? Parce que l’on réglemente enfin dans une loi ce que la jurisprudence avait outrepassé !

Quelqu’un croit vraiment que la majorité du Peuple qui a élu cette majorité, ce Gouvernement, cette Knesset a soif de dictature ? Folie !

Que veulent vraiment ceux qui orchestrent ce désastre ?

Léon Rozenbaum