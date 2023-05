Ils se moquent de nous !

Il suffit d’un coup d’œil sur la presse occidentale, en ce mois de Mai 2023, du « Figaro » au « New-York Times », en passant par « Le Monde » et la « BBC », pour comprendre que désormais l’Occident se moque éperdument de savoir qu’Israël essuie ou non des centaines de tirs de missiles destructeurs dirigés sur sa population civile.

L’impasse totale est faite délibérément, en particulier, sur le barrage de missiles et de roquettes que les terroristes du « Djihad Islamique », devenus dans leurs colonnes, des « militants », ont soudain lancé depuis la région de Gaza, sur nos villes et nos villages, la semaine dernière. Cela ne mérite même pas un rappel dans cette presse dont « l’information » ressemble de plus en plus à celle de l’atmosphère délétère de 1938.