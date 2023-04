Le temps du mensonge

La subversion qui tente par la violence et la manipulation de mettre à bas le gouvernement et le parlement légalement désignés par le Peuple d’Israël il y a à peine trois mois, ivre d’un pouvoir illusoire croit avoir gagné.

Plus que jamais, les représentants légaux du peuple doivent maintenir le cap et mettre un terme aux abus et à la domination des juges de la Cour Suprême sur l’appareil de l’Etat en suivant les procédures prévues par la loi.