Lapid irresponsable, fauteur de guerre civile יאיר לפיד בלתי האחראי, מחרחר מלחמת אחים

La manifestation légitime et massive de Lundi à Jérusalem a tourné la tête à Yair Lapid.

Pourtant son caractère impressionnant ne change pas la donne démocratique et légale.

Deux mois après des élections qu’il a clairement perdues, il continue de proférer des paroles incendiaires qui ne sont pas moins que des invitations à bloquer l’Etat et diviser la Nation

. Il prouve surtout qu’un homme comme lui n’aurait jamais dû accéder au poste de Premier-Ministre et qu’il faut à tout prix empêcher son retour à ce poste où les caractériels et les délirants fauteurs de troubles n’ont pas leur place.

Fasse le ciel que ceux qui l’entourent lui rappellent quelques règles de la décence qu’il doit à son Pays et au titre qu’il a porté, même brièvement,

Il y va clairement de la paix civile.

Léon Rozenbaum

ההפגנה הלגיטימית והמסיבית של יום שני סוברה את ראשו של יאיר לפיד.

האופי המרשים שלה אינו משנה את הנתונים הדמוקרטיים והמשפטיים.

חודשיים אחרי בחירות שהוא באופן ברור הפסיד בהן, הוא ממשיך להוציא דברי בלע שהם לא פחות מהזמנות לתקוע את המדינה ולפלג את האומה.

הוא מוכיח בעיקר שאדם כמו הוא מעולם לא היה צריך להגיע לתפקיד של ראש ממשלה ושיש למנוע בכל מחיר את שובו לעמדה בה אין מקום לאנשים לא יציבים ולמעוררי מאומות.

מי ייתן ואלה הסובבים אותו יזכירו לו מספר כללי יושר על מה שהוא חייב לארצו ולתואר שהוא נשא, אפילו לתקופה קצרה.

מה שבאופן ברור עומד על הפרק הוא השלום האזרחי.

ליאון רוזמבאום