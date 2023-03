La manipulation est à son comble

Les manifestations « pour sauver la démocratie » en Israël ont désormais pris l’aspect d’une folie collective bien au-delà des divergences juridiques techniques sur lesquelles les juristes pourraient débattre et éventuellement trouver un terrain d’entente.

Il faut mettre en lumière plusieurs aspects de ce qui est devenu une crise majeure totalement artificielle mais non moins périlleuse.

On le voit bien en percevant le fait que la crise intérieure se double d’une série d’attaques terroristes, de menaces islamistes à l’occasion de la fête du Ramadan qui approche, d’ingérences occidentales sans précédent et de menaces de destitution du Premier Ministre, grand vainqueur d’élections démocratiques d’il y a deux mois.

En outre, l’on peut constater une perte totale de contrôle des principaux médias nationaux, oubliant toute mesure et tout professionnalisme, toute notion d’objectivité et d’égalité du temps de parole et mobilisés sans vergogne en faveur de la subversion.

Il faut rappeler à nouveau que la modification de la composition du collège chargé de nommer les nouveaux Magistrats à la Cour Suprême n’aura au maximum d’effet sensible que dans plusieurs années. En effet, les juges sont inamovibles et seule la limite d’âge de 70 ans pourra progressivement permettre une représentativité plus égalitaire des différents segments de la population en son sein. Cet aspect de la réforme n’entraînera à coup sûr aucune révolution.

Mais en réalité, il en est de même pour les autres aspects de la réforme. Le problème de la constitutionnalité des lois, dont la Cour Suprême s’était attribuée à elle-même la compétence, ne se pose pas tous les jours. Il est même très exceptionnel. Il faudra désormais pour que la Cour juge une loi de la Knesset inconstitutionnelle, qu’elle se prononce à l’unanimité contre cette loi. C’est elle qui aura le dernier mot. Il s’agit bien de rétablir un équilibre entre les organes démocratiques, équilibre qui avait été rompu.

Quant au critère de la « raisonnabilité » d’une décision qui permettait à la Cour de mettre à bas toute décision gouvernementale, qui n’existait nulle part ailleurs qu’en Israël, il était temps de faire cesser cette anomalie. Cela ne crée aucun déséquilibre au caractère démocratique de l’Etat, bien au contraire.

Enfin, Le corps des Conseils Juridiques dans les ministères doit cesser de se substituer aux élus de la Nation devenus Ministres de l’Etat qui doivent pouvoir appliquer leur politique sans que leur route soit barrée si souvent par des interprétations contestables des lois et règlements, au sein de leur propres ministères.

Il s’agit bien d’une réforme mineure qui ne modifie nullement les grands équilibres du système démocratique du pays.

L’on est bien obligé de constater cependant que si elle n’est pas vécue comme telle par des millions de citoyens, c’est qu’une manipulation politique majeure est en cours. La désinformation systématique, les outrances verbales d’anciens hauts personnages de l’Etat, l’orchestration de la panique par la grande presse, et l’Etranger, le chantage absurde à l’effondrement économique, à l’émigration massive des élites, à la dictature qui serait en marche, les désordres grandissants dans les rues et les grand axes routiers, le blocage des députés de la majorité pour les empêcher de participer aux votes à la Knesset, tout cela dénote une volonté de contrarier le jeu démocratique des institutions légales du pays. C’est de la subversion.

L’on peut légitimement se demander d’où viennent les fonds qui financent d’immenses manifestations hebdomadaires, des milliers de drapeaux de même fabrication, les transports massifs, toute l’infrastructure de ces rassemblements.

Assez clairement, la gauche israélienne n’accepte pas sa défaite électorale totalement démocratique. Elle avait pris l’habitude, lorsqu’elle avait perdu la majorité, de gouverner quand-même en s’appuyant sur les sympathies de la Cour Suprême.

La présence lancinante des étendards LGBT et des drapeaux palestiniens lors de ses manifestations suggère assez clairement la véritable idéologie qui se cache derrière cette vaste manipulation.

En dernière analyse, il s’agit de neutraliser l’Etat Juif souverain. Le rêve de ses « élites » serait de s’aligner idéologiquement sur les pays de l’Occident déchristianisé et prétendument « laïque ».

Ils rejettent essentiellement l’identité juive, nationale et religieuse. Bien des citoyens honnêtes se sont laissé impressionner par l’argument d’autorité de certains hauts fonctionnaires et politiciens, mais en réalité sont bien loin de ces positions.

Plus le procès contre Netanyahou s’enlise dans les contradictions, mensonges et illégalités de l’accusation, du corps des procureurs et des unités de police dans le déroulement de l’enquête, et plus il apparaît pour ce qu’il est : une tentative grossière de subversion et de renversement du pouvoir légal et légitime pour motifs politiques et idéologiques.

L’accusation selon laquelle la réforme judiciaire n’aurait d’autre but que « d’éviter la prison » au Premier Ministre est un mensonge grossier dénué de sens puisqu’elle n’influencera en rien la suite des débats et les décisions des Juges. Il existe, semble-t-il une unité profonde entre le scandale de ce détournement de l’appareil de la Justice à des fins politiques et l’actuelle manipulation majeure à propos d’une réforme judiciaire finalement si mineure.

Seuls les ennemis d’Israël se réjouissent de la crise actuelle et il serait bon que nous soyons plus attentifs à leurs capacités manipulatoires intégrées dans une stratégie globale telle qu’elle est avérée pour le Hezbollah par exemple. Ceux qui aiment l’Etat d’Israël, de droite et de gauche, doivent commencer à modérer leurs positions extrêmes et envisager sérieusement un dialogue constructif.

Léon Rozenbaum