Démocratie

Il y a quelque chose de surprenant dans l’hystérie qui a saisi certains leaders de la gauche israélienne et une bonne partie des médias, en cette fin d’année 2022, à l’annonce de la nomination future d’un vice-Ministre qui sera chargé de faire le tri dans les programmes scolaires externes adoptés dans les écoles publiques et financés par le contribuable.

En effet de très nombreux citoyens se sont élevés contre le fait qu’en contradiction totale avec leurs choix philosophiques, leur conception de la culture et leurs adhésions spirituelles, certains établissements scolaires, sous le Gouvernement sortant, n’hésitaient pas à « enseigner » à nos enfants des programmes tout à fait contestables, qui, au nom du « libéralisme », les invitent à mettre en cause la moralité et la justification de la défense nationale d’Israël, à « choisir », à 8 ou 9 ans, leur orientation sexuelle homo ou hétéro, et une série d’autres élucubrations d’inspiration post-moderne voir « Woke ».

Or, après une période exceptionnelle de crise institutionnelle de près de trois ans ayant conduit notre pays à procéder à quatre élections, le dernier scrutin est parvenu à une décision nette : C’est une victoire de la droite, composée essentiellement de citoyens attachés à la pérennité de l’Etat Juif Souverain rétabli il y a 75 ans après 1900 ans d’exil et de misère, et à la Tradition Juive, nationale et religieuse, chacun selon sa nuance, mais avec des caractéristiques franchement opposées au post-modernisme.

Les leaders de la gauche, y compris le Premier Ministre encore en exercice et la Ministre de l’Education nationale, relayés par les médias, se lancent dans des diatribes insensées, prévoyant l’enfermement d’Israël dans les ténèbres de la bigoterie, voire la généralisation de « milices de la pruderie » à l’instar du régime des Ayatollahs. Les imprécations contre le grand vainqueur des élections, M. Binyamin Netanyahou, reprennent de plus belle, promettant au passage la désobéissance civile et la révolte.

La gauche israélienne n’a que le mot de « démocratie » à la bouche. Mais l’on peut sincèrement se demander ce qu’elle entend par là !

En démocratie, le peuple est gouverné par ses représentants élus selon le système légal en vigueur dans l’Etat concerné. Et, dans le cas présent, Il n’y a pas de contestation sur la justesse et la légalité du dernier scrutin.

En réalité, la gauche et les post-modernes se croient, souvent avec une morgue insupportable, investis de la légitimité « démocratique ». Ce qu’ils jugent convenable, le plus fréquemment dans une singerie des dernières modes occidentales, désigne ce qui devrait être, à leurs yeux, la seule norme envisageable.

Ils vont cependant devoir se plier aux vrais principes de la démocratie parlementaire qui est la moins mauvaise méthode de traduire la volonté du Peuple souverain. Ils ne comprennent même pas que leurs déclarations délirantes ne font que renforcer la détermination des nouveaux élus et des citoyens qui les soutiennent de bâtir un avenir serein au Peuple et à l’Etat d’Israël, dans le respect de la légitimité nationale.

Léon Rozenbaum