Saluer les 50 ans de la « Commission Israël »

Les militants Juifs sionistes, face au mur d’hostilité édifié par nos ennemis en Europe et ailleurs, ont appris à apprécier à leur juste valeur le soutien sans faille des amis chrétiens d’Israël et du Peuple Juif. Qu’ils soient aujourd’hui encore peu nombreux ne fait que renforcer notre amitié et notre admiration pour leur force d’âme et la continuité de leur adhésion sincère et désintéressée.

M. Jacques Objotek l’actuel animateur de la « Commission Israël » et du site internet « Israëlvivra.com » a raison d’insister sur le fait qu’il est un chaînon dans une longue chaîne d’amitié chrétienne pour le projet du Retour d’Israël dans son pays et sa reconstruction miraculeuse. Depuis un demi-siècle résonne cette voix amicale, comme une torche de vive lumière au milieu des ténèbres.

Les Hébreux, au Mont Sinaï, ont « vu les voix » dans un embrasement des sens. Les Juifs, héritiers des Hébreux, sont conscients du précieux soutien de ces amis sincères et entendent et voient leur inestimable message. La parole des prophètes d’Israël s’adresse à l’humanité entière. Ces amis Chrétiens sont sensibles à ce dévoilement hébraïque par-delà les siècles, -parfois plus que certains Juifs- et perçoivent qu’il touche aux fins dernières de la gent humaine. Les bénédictions qui pleuvent sur la Nation d’Israël, selon la parole prophétique, se répercuteront sur toutes les Nations de la terre.

Quiconque est tant soit peu les yeux ouverts constate que l’Israël moderne contribue déjà au développement de la civilisation humaine, en agriculture, en médecine, en électronique, en techniques de défense contre le terrorisme, en littérature, en art et d’autres domaines encore. Pour les croyants, cela ne constitue que quelques épis des vastes gerbes que nous pouvons attendre des temps futurs.

Savoir que des amis chrétiens auront été avec nous aux temps difficiles de la solitude est pour nous une consolation et un encouragement. La vraie concorde entre les hommes ne viendra pas de la négation des identités, du multiculturalisme, du mondialisme ni du métissage forcé, mais bien du respect authentique de l’autre dans sa personnalité individuelle et collective.

Fasse le ciel que la civilisation européenne, fourvoyée dans un multiculturalisme qui lui cache surtout la montée d’un Islam conquérant sur son sol, puisse retrouver à temps ses valeurs de libertés qui sont peut-être sa plus attachante contribution à la civilisation humaine. Les Chrétiens amis d’Israël détiennent, peut-être plus que les autres ce flambeau de la liberté, parce qu’ils ont compris qu’Israël qui refuse l’Humanisme absolu et qui refuse l’écrasement devant D.ieu, se trouve précisément à mi-chemin, dans la liberté que la Créateur a voulu pour l’Homme.

Léon Rozenbaum