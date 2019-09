Les explorateurs

La pente naturelle de l’esprit humain est l’autojustification. C’est aussi pourquoi il est si difficile de procéder à un échange intellectuel véritable. Pourtant, il y a eu des époques privilégiées où l’esprit soufflait, et où l’on prenait le temps d’écouter les idées de vos partisans et de vos adversaires. Se pourrait-il que ces temps aient été seulement rêvés par Lagarde et Michard?

En tout cas, il est certain que la révolution informatique et médiatique alliée en France aux conséquences du laxisme dans l’enseignement né de Mai 1968, a entraîné un appauvrissement du langage, et de la capacité d’écoute. L’une des conséquences de cette constatation est aussi l’enfermement intellectuel des masses dans des concepts simples manipulés et manipulateurs. Cette indigence mentale conduit aussi à la réémergence des mythes et des préjugés enfouis aux marges de la conscience des sociétés.

La remontée vertigineuse de l’antisémitisme européen s’inscrit aussi dans ce processus, même si la haine d’Israël qui n’en est qu’une des branches, a aussi d’autres sources.