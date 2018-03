Emile Azoulay n’est plus

Emile Azoulay était un ami très cher. Sa personnalité était attachante à plus d’un titre. Personne peut-être n’a personnifié autant que lui la synthèse entre « l’honnête homme » au sens du dix-huitième siècle français, c’est-à-dire un homme de vaste culture, d’une grande sensibilité et d’une courtoisie exquise, et le Juif fier d’une Tradition de 4000 ans parfaitement conscient aussi de l’enjeu de la résurgence de la souveraineté juive au Pays d’Israël.

Orphelin très jeune en Algérie, il a dû subvenir aux besoins de sa famille en inventant un système original pour la fabrication de matelas qui devint un succès éclatant. Contraint de quitter l’Algérie en 1962, il rejoint une partie de sa famille établie à Lyon et dès 1963 il est élu au Conseil Municipal où son éloquence et son efficacité lui feront jouer un rôle de plus en plus important. Il deviendra vice-Maire de l’un des arrondissements clés de la vieille capitale des Gaules.

Mais Emile était aussi un militant juif de première force, tant pour le développement des Bonds de l’Etat d’Israël dont il devint responsable pour l’Europe, que pour le jumelage officiel entre Lyon et Beercheva, que pour la Chambre de Commerce Rhône-Alpes-Israël puis l’Association Rhône-Alpes-Israël Échanges, il se dépensait sans compter et son sourire et sa persuasion donnaient toujours des résultats impressionnants.

Aucune autre organisation n’a probablement réussi au fil des ans à conduire autant de décideurs économiques, politiques et enseignants français de haut niveau à visiter Israël et à y rencontrer de hauts responsables. Le plus souvent, ces personnes reconnaissaient que ces visites leur avaient ouvert les yeux sur la réalité d’Israël.

Emile avait aussi un sens aigu du devoir de mémoire de la Shoah au sens authentique et notamment a œuvré avec insistance pour que soit honoré le souvenir des enfants d’Isieu, ce groupe d’enfants juifs déportés et assassinés par les nazis.

Le Peuple Juif a perdu l’un de ses fils parmi les plus brillants, et les hommes de bonne volonté ont perdu l’un des leurs. Il nous a laissé l’image de son sourire confiant et rassurant et son regard optimiste sur l’avenir. Que son souvenir soit source de bénédiction.

Léon ROZENBAUM