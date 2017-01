Vers un nouveau naufrage moral de l’Occident?

La « conférence de Paris pour la Paix au Proche-Orient » du 15 Janvier 2017 est un jeu de dupes consentants. Le choix d’y rassembler 70 nations n’est pas le fruit du hasard puisque la tradition juive, considère que les nations du monde en dehors de la nation juive, correspondent précisément à ce nombre. Nous pouvons compter sur quelques Juifs dépravés pour avoir soufflé ce croustillant détail à l’oreille de François Hollande. Mais en vérité, ce rassemblement est seulement téléguidé par l’Organisation des Etats Islamiques dont pas moins de quarante membres sont venus assister à cette pantalonnade.

La Terre d’Israël entre Jourdain et Méditerranée s’étend sur 28000 Km2 soit trois petits départements français. Au vu des réalités géopolitiques de notre temps elle est indéfendable sans la largeur minimum de 50 Km qu’Israël a dû s’assurer dans sa guerre d’autodéfense de 1967. Les agressions récentes du Hamas et du Hezbollah contre les civils Israéliens au moyen de missiles de plus en plus perfectionnés sur nos villes, ont rapporté la preuve absolue qu’accepter une autre souveraineté entre le Jourdain et la mer serait simplement suicidaire.

Que viennent nous dire les soi-disant « nations du monde »? Acceptez gentiment de mourir! Mais elles disent bien plus: « Jérusalem, la cité de David et de Salomon, votre capitale depuis plus de 3000 ans, n’est pas à vous! Alors que depuis 1949 la Knesset, le siège du Gouvernement, la Cour Suprême et tous les centres nerveux politiques de l’Etat juif souverain sont à Jérusalem, l’Occident se croit autorisé bien indûment à fixer notre capitale à Tel-Aviv! Ce déni maladif (et illégal) de la réalité se poursuit sans discontinuer depuis près de soixante-dix ans! La Judée, ces collines arides d’où est sortie il y a 4000 ans notre civilisation biblique et d’où nous tirons notre nom même, dont la « Société des Nations » nous avait enfin reconnu en 1923 la propriété dans un Traité international à San Remo, après un long exil forcé, serait des « territoires occupés »! Qu’une grande nation démocratique, les USA, vienne d’élire un Président qui soit enfin prêt à lutter contre le mensonge et annonce son intention de transférer son ambassade à Jérusalem pour dire non aux Diktats islamiques, et tout le monde européen post-moderne de la soi-disant bien-pensance inféodé à l’Islam se rengorge et crie à la « provocation ».

Obama pendant 8 ans a appliqué systématiquement la politique annoncée lors de son premier discours à l’Université Islamique du Caire: recul délibéré de l’Occident face aux « frères musulmans » l’une des structures les plus extrêmes de l’Islam contemporain. Le fait que le Proche-Orient arabe soit à feu et à sang est le résultat direct de cette politique. L’impotence de l’Occident face aux centaines de milliers de victimes innocentes en Syrie et en Irak, face aux millions de personnes déplacées, face à l’émergence de l' »État Islamique » aux pratiques inhumaines, rend la conférence de Paris du 15 Janvier 2017 carrément indécente.

La réalité de la coexistence judéo-arabe en Israël même qui, sans être idyllique, présente des caractéristiques sans équivalent ailleurs puisque les Arabes israéliens sont la population arabe la mieux traitée et la plus démocratique au monde, devrait indiquer une voie à suivre pour régler le contentieux israélo-arabe: dans le cadre de la souveraineté israélienne jusqu’au Jourdain avec des accords créatifs permettant aux Arabes de Judée et de Samarie d’exercer leurs droits politiques dans un Etat peuplé à 75% d’Arabes palestiniens et occupant les 3/5 du territoire de la Palestine mandataire, la Jordanie. Face à une telle déchéance morale de l’Occident, l’on ne peut qu’encourager les Juifs d’Europe à tirer les conclusions historiques qui s’imposent: rallier l’Etat Juif souverain.

Léon ROZENBAUM