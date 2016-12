L’Occident suicidaire

Le vote d’une majorité d’Etats membres du Conseil Exécutif de l’UNESCO, l’institution spécialisée de l’Organisation des Nations–Unies pour l’Education, la Science et la Culture, niant les liens historiques fondamentaux entre le Peuple d’Israël et le Mont du Temple à Jérusalem n’est pas une simple péripétie de plus dans la campagne de dénigrement d’Israël de l’Autorité Palestinienne fondée par les Accords d’Oslo de 1993 par la Gauche israélienne à l’instigation de Shimon Peres. Il institue le mensonge et la réécriture de l’Histoire en norme nouvelle et catastrophique de la vie institutionnelle internationale.

Il suffit de relire les objectifs de l’UNESCO fondée en 1945 suite à une réunion tenue à Londres en 1942 durant la lutte contre le nazisme, pour comprendre le degré de trahison et de fascination par l’instinct de mort, auxquels les Etats qui ont voté cette déclaration infâme, et ceux qui se sont abstenus, se sont commis. C’est l’Article (2) de la charte constitutive qui est le plus éclairant concernant ce scandale:

» L’UNESCO a pour vocation la coordination de la coopération internationale en éducation, sciences, culture et communication. Par ce moyen, elle renforce les liens entre les nations et les sociétés et mobilise le plus grand nombre pour que chaque enfant et chaque citoyen : grandisse et vive dans un environnement culturel riche de diversité, de dialogue et où le patrimoine sert de trait d’union entre les générations et les peuples« .

En niant le lien historique de 3500 ans entre un peuple, sa terre, sa capitale et le point nodal du monde pour lui, le Mont du temple de Salomon, authentifiés et sacralisés par le Livre des Livres, la Bible hébraïque, l’UNESCO ne pouvait pas aller plus loin dans la trahison de ses objectifs déclarés et des principes ayant présidé à sa naissance, notamment dans la lutte contre l’antisémitisme nazi.

En ne réagissant pas avec la dernière énergie à cette manipulation islamiste, voire en coopérant avec elle, la civilisation chrétienne dans son ensemble, au sens large, y compris la Russie, manifeste un penchant suicidaire.

Car enfin, si les deux Temples hébreux bâtis sur cette esplanade, sont une légende, Jésus-Christ qui selon tous les écrits chrétiens a foulé le parvis du Temple, n’a jamais existé… Ce vote ruine aussi les fondements même de la civilisation occidentale!

Sans compter sur sa contradiction formelle avec le témoignage de plus de trente siècles de la mémoire des Hommes et les preuves archéologiques et scientifiques les plus récentes et les plus formelles. Comment le retour de la haine des Juifs peut-il à ce point obscurcir le bon sens de tant de Gouvernements? Sont-ils devenus fous?

L’État souverain des Juifs, un ilot de stabilité et de développement au Proche-Orient ne renoncera jamais à la vérité de ses sources et de son Histoire enracinée dans son sol. Il reste aux hommes de bonne foi à prendre conscience de la gravité de ces manipulations et à lutter concrètement contre elles.

Léon ROZENBAUM