La France a pris la tête de la croisade antijuive- UN TSUNAMI POLITIQUE CONTRE ISRAEL OU L’EFFONDREMENT MORAL DE L’OCCIDENT

Comment est-il possible qu’une administration arabe palestinienne fantoche élue pour 5 ans et en place depuis 10 ans, tenue à bout de bras par le contribuable européen à cause de son immobilisme, qui viole tous les accords signés, se livre à une propagande antisémite effrénée à l’échelle mondiale, refuse toute négociation autre qu’une reddition totale d’Israël sur toutes ses exigences et pratique et honore toutes les formes de terrorisme les plus sanguinaires reçoive tous les honneurs des pays démocratiques?

Comment est-il possible que demi-million d’Arabes qui ont quitté volontairement une petite moitié de la Palestine occidentale (pour revenir – croyaient-ils – sur les ailes des armées arabes d’invasion) captent 67 ans plus tard, toute la sollicitude de l’Occident et des organisations internationales, alors que les millions de victimes Arabes actuelles laissent ce même Occident de marbre ?

Comment se fait-il que les Juifs partout dans le monde soient de nouveau en butte à tous les attentats, les attaques, les vexations, les humiliations et les menaces ?

A priori, ce qui sous-tend la démarche occidentale, c’est l’idée d’affaiblir Israël territorialement pour que l’État juif se retrouve dans ce qu’Aba Eban avait qualifié de « frontières d’Auschwitz » les lignes de cessez-le-feu de 1949, parce qu’elles sont indéfendables et que les Arabes ne les ont jamais reconnues.

La Doxa occidentale suppose qui si Israël se trouve dépouillé ainsi des zones de sa patrie libérés en 1967, avec un territoire large par endroits de 15 kilomètres, les Arabes palestiniens, l’Iran, l’ensemble du monde arabe, et le monde musulman tendront comme un seul homme une main pacifique aux Juifs et à l’Occident.

Le vrai problème n’est plus de faire comprendre que cette idée est fausse, car tout le monde l’a compris. Autant dire que c’est se moquer du monde.

La vraie difficulté tient à l’autisme volontaire de l’Occident face à la réalité, alors même que le Proche-Orient arabe est à feu et à sang, que des centaines de milliers d’innocents arabes sont morts, que des millions d’entre eux sont sans abri et exilés et que de vastes troupes armées dévastent sauvagement cette région du monde. Tout cela sur fond d’offensive iranienne sur tous les théâtres d’opération (Syrie, Liban, Gaza, Yémen, Sinaï, Libye, Soudan etc.) et de déclarations génocidaires quotidiennes contre Israël. Sans compter la poussée barbare de l' »État Islamique » qui pratique les égorgements médiatisés, le brûlage vif des humains, le saccage du patrimoine historique de l’humanité et s’approche dangereusement des frontières d’Israël.

L’Occident, dans une dérive morale sans nom, se figure par le biais du lâchage d’Israël, endiguer la montée de l’Islam chez lui. L’extraordinaire succès de l' »Etat de Palestine » dans les Parlements européens, comme le soutien invraisemblable au Hamas à Gaza, bourré de haine antijuive et d’explosifs, consacrent l’un des sommets d’une chute de civilisation annonciatrice de catastrophes pour l’Occident lui-même.

Certes il a longuement été développé, dans d’autres écrits historiques et philosophiques, les racines de ce mal: le complexe oedipien, à l’échelle des civilisations, de l’Occident chrétien et de l’Orient musulman à l’égard de la croyance-mère, la foi d’Israël, qui a largement inspiré les deux croyances monothéistes postérieures, ce qu’elles ne lui pardonnent pas. Les morts d’Arabes ne sont « intéressantes » que si l’on peut accuser les Juifs de la responsabilité de les avoir causées. Cette comptabilité misérable en dit long sur le véritable niveau moral de ces tricheurs.

Mais il est largement temps de sortir de la confusion mentale. Tout se passe comme si les Occidentaux avaient perdu, vis-à-vis d’Israël, le sens de leurs déclarations, de leurs votes et de leurs actes. Obsédés par leurs problèmes islamiques intérieurs, devant donner de plus en plus de gages à leur population musulmane et à leurs fournisseurs d’énergie, ils ont fini par croire leurs propres mensonges.

Or, nous arrivons au point de non-retour qui a toutes les chances de déboucher sur des conflits ouverts. Ils seraient bien inspirés de ne pas négliger la puissance militaire d’Israël et la détermination de son peuple. On ne joue pas impunément avec le sort et la vie des habitants d’une puissance spatiale, nantie d’une armée aguerrie et d’un très haut niveau technologique, disposant de vecteurs intercontinentaux. Les États arabes sunnites modérés n’accordent plus leur confiance à l’Occident. C’est ainsi que s’ébauche de leur part un incontestable rapprochement avec Israël. L’Égypte, la Jordanie, les Émirats du Golfe et même l’Arabie Saoudite ont compris que le vrai rempart contre l’extrémisme musulman était l’État Juif.

La croisade française au Conseil de Sécurité de l’ONU pour tenter d’imposer à Israël des frontières insoutenables, au mépris du droit international, n’est donc pas seulement un acte hostile, mais de plus constitue une dissonance cognitive.